สนธิญา ร้องต่อ ยื่นหนังสือจี้ ผอ.กองสลาก ตอบปมโควต้าสลากฯ 2 แสนใบ กัน จอมพลัง

สนธิญา” ร้องต่อ ยื่นหนังสือจี้ ผอ.กองลสลาก ตอบปมโควต้าสลากฯ 2 แสนใบ กัน จอมพลัง – พ่วงเชื่อมโยง “มูลนิธิธรรมนัส”
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่บริเวณริมฟุตบาทหน้าตลาดนัดเลียบด่วน-แดนเนรมิต นาย สนธิญา สวัสดี เดินทางเพื่อยื่นหนังสือ ถึง พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” และนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” , และมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า จากกรณีดราม่าจัดตั้งมูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ รวมไปถึงตรวจสอบการให้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จากกรณีให้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกับ “กัน จอมพลัง” จำนวน 2 แสนใบต่องวด ว่าหน่วยงาน องค์กรและบุคคลเหล่านี้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ หากเข้าข่ายความผิดก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายสนธิญา กล่าวว่า ตนเองไม่ได้ไม่สนับสนุนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทหาร-ตำรวจ แต่บุคคลใดที่ใช้เงินของประชาชนเพื่อไปสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะต้องสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม ในกรณีของ “กัน จอมพลัง” หากมีชื่อเป็นกรรมการหรือประธานของมูลนิธิตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ก่อตั้งมูลนิธิ ก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่กลับมาบอกว่าตัวเองไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในมูลนิธิเลย หลังก่อตั้งมาแล้ว 8 เดือน แสดงให้เห็นถึงการไม่บอกข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน เพราะหากบอกชัดเจนแต่แรกว่า “กัน จอมพลัง” ไม่ได้เป็นประธาน หรือกรรมการบริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของมูลนิธิ และหากล้มเลิกมูลนิธิ มรดกทรัพย์สินทุกอย่าง จะตกไปอยู่กับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า จะมีประชาชนร่วมบริจาคเงินถึง 200 ล้านบาทหรือไม่
ยังไม่นับรวมถึงประเด็นที่ตนเองติดใจการชี้แจงเรื่องการขอรับบริจาคของกองทัพบก และ “กัน จอมพลัง” ที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน และ “กัน จอมพลัง” ไม่ยอมชี้แจงรายละเอียดรายรับรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งมูลนิธิฯ ของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้มูลนิธิต้องรายงานชี้แจงต่อกระทรวงมหาดไทยทุกเดือนมีนาคม ทั้งเรื่องการบริหารจัดการเงินและรายรับรายจ่าย ตนเองอยากทราบว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ได้รายงานผลการทำงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหรือไม่ และความจริงแล้วการให้ชื่อตนเองไปให้คนอื่นจัดตั้งมูลนิธิ ก็ควรจะมีหนังสือมอบชื่ออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร “กัน จอมพลัง” มีหนังสือนี้หรือไม่
อีกประเด็นที่อยากให้ตำรวจตรวจสอบ คือ “กัน จอมพลัง” ได้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แสนใบต่องวดจริงหรือไม่ เพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะรับช่วงทอดของสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องเป็นบุคคลผู้สืบสันดาน อยากถามว่า “กัน จอมพลัง” มีญาติพี่น้องทำธุรกิจนี้หรือไม่ ได้โควต้าจำนวนมากขนาดนี้มาได้อย่างไร เพราะมีชาวบ้านหลายคนมาร้องเรียนกับตนเองว่าขอโควต้าแค่ 2,000 ใบยังไม่ได้เลย ดังนั้นจึงอยากให้ “กัน จอมพลัง” ออกมาชี้แจง
และในวันพรุ่งนี้ (4 พ.ย.) จะยื่นหนังสือให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องออกมารับผิดชอบ ชี้แจงประเด็นดังกล่าว หากชี้แจงไม่ได้ ก็ต้องลาออก และตนเองจะไปยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบและร้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ยุติการแบ่งปันในระบบโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป