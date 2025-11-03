ทูตจีน เข้าพบ รมว.ยุติธรรม ร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย หนุนนโยบาย ปราบสแกมเมอร์

‘เอกอัครราชทูตจีน’ เข้าพบ ‘รมว.ยุติธรรม’ ผลักดันความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือทางอาญา พร้อมสนับสนุนนโยบาย ‘ปราบสแกมเมอร์’ วาระแห่งชาติของไทย
เมื่อเวลา10.00 น. วันที่ 3 พ.ย. ที่ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน พร้อมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือทางอาญา โดยเฉพาะประเด็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรมของไทยได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว อีกทั้งยังพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือแบบ 3 ฝ่าย ไทย – จีน – เมียนมา เพื่อลดกำลังการผลิตยาเสพติดและแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกด้วย
นอกจากนี้ ฝ่ายจีนได้ขอรับการสนับสนุนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ (International Organization For Mediation: IOMed) ที่เป็นข้อริเริ่มของจีน โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ และปัจจุบันประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมยินดีสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว.