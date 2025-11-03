รองโฆษกตร. รับลูกรัฐบาลเข้ม ปราบไซเบอร์สแกม จับมือ เพื่อนบ้านแก้ปัญหา

อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

“รองโฆษกตร.” ยัน สตช.รับลูก รัฐบาล เข้มปราบไซเบอร์สแกม จับมือ เพื่อนบ้านแก้ปัญหา

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่3 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการแก้ปัญหา ไซเบอร์สแกม ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการต่อเนื่องทั้งในประเทศ และนอกประเทศ โดยร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหา ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จึงต้องประสานความร่วมมือกับกัมพูชา

โดยทำมาตั้งแต่ปี 2564 ในการประสานรับตัวคนไทย ที่เข้าไปอยู่ในแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับมา และประสานต่อเนื่องจนถึงปี 2568 ทางกัมพูชาส่งตัวคนไทยกลับมาดำเนินคดีในหลายรอบ นับตั้งแต่เดือนมี.ค.-ส.ค.รวม 249 คน และเมื่อวันที่16 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำร่างแผนการปราบปราม โดยฝ่ายไทยได้ส่งข้อมูลเป้าหมายกว่า 63 เป้าหมายให้กับทางกัมพูชา เพื่อร่วมมือกัน ติดตามผู้กระทำผิด นอกจากนั้นได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสกัดการอาชญากรรมข้ามชาติ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไซเบอร์สแกม และค้ามนุษย์ โดยจะมีการประชุมติดตามผลอย่างน้อยปีละ2 ครั้ง และข้อตกลงเป็นลักษณะความร่วมมือ ไม่มีผลเป็นสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน นอก

จากนั้นยังมีการตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศปอส.ตร.) โดยมีพล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผบ. ตร. เป็นผอ.ศูนย์ ทั้งนี้ย้ำว่าสตช.จะดำเนินการทางพัฒนาการแก้ปัญหาในประเทศและนอกประเทศต่อเนื่อง

