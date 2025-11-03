กัน จอมพลัง ฮึ่ม แจงหลายครั้งแล้ว ยัน ‘ไม่มีโควต้าหวย’ ท้าตรวจสอบได้

กัน จอมพลัง เคลียร์ปมโควต้าหวย ยันไม่มี ท้าให้ไปตรวจสอบได้
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน กัน จอมพลัง ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ “สนธิญา” บุกร้อง “บิ๊กเต่า” ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” เรื่องโควต้าสลากฯ จำนวน 2 แสนใบ
โดย กัน จอมพลัง ยืนยันว่า ตนไม่มีโควต้าสลากฯ อย่างที่ถูกกล่าวหา และได้แจ้งไปหลายรอบแล้วว่ามันไม่มี ซึ่งถ้าหากมีจริงตนก็คงไม่มานั่งขายของ และมองว่าเรื่องนี้มันเช็กได้ สามารถดูที่ฐานระบบว่ามีชื่อของตนอยู่ในโควต้าหวยหรือไม่ คนที่ดูข่าวอย่าเชื่ออะไรง่าย เพราะว่าในอนาคตอาจจะตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ได้ ที่ผ่านมาตนพยายามชี้แจงไปแล้วหลายครั้ง
เบื้องต้นตนได้เตรียมทีมทนายความเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ดำเนินการกับบุคคลที่ออกมาโจมตีตนทำให้เสียหาย ดังนั้นใครที่ออกมากล่าวหาตนโดยที่ไม่มีหลักฐานและหน่วยงานพิสูจน์แล้วว่าตนโปร่งใสจริง ก็ต้องออกมารับผิดชอบ โดยเรื่องนี้ตนดำเนินการอยู่ แต่แค่ไม่ได้ออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลให้เกิดประเด็นเท่านั้น