ปลอมเพจอ.ดัง หลอก ‘เจ้าของอู่จยย.’ โอนเงิน อ้างตร.ไซเบอร์เก๊ช่วย ตุ๋นซ้ำอีกที โชคดีได้ ตร.หัวหินสกัดทัน

ตร.หัวหินสกัดทัน ช่วย ‘เจ้าของอู่ซ่อมจยย.’ ถูกหลอกโอนเงินเกือบ 2 หมื่นบาทอ้างตำรวจไซเบอร์
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.หัวหิน เปิดเผยว่าตำรวจ สภ.หัวหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังพบความเคลื่อนไหว นายอนุกูล (ขอสงวนนามสกุล) ผู้เสียหายประกอบอาชีพเจ้าของกิจการแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกหลอกจากเฟซบุ๊กแอบอ้างเป็นเพจ อาจารย์ อ. อินฟลูเอนเซอร์ด้านความเชื่อชื่อดัง อ้างว่าถูกรางวัลเป็นจำนวน 10,000 บาท แล้วต้องทำตามขั้นตอนของผู้ก่อเหตุ
จนผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงโอนเงินไปบัญชีพร้อมเพย์ ชื่อ น.ส.ศศนา เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา จนวันที่ 2 พ.ย. ผู้เสียหายพบเฟซบุ๊กชื่อ “DR disaster recovery” แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.สอท. โดดยหลอกเหยื่อว่า สามารถดึงเงินคืนจากระบบให้ผู้เสียหายคืนได้ ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อจึงโอนเงินไปบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง ชื่อบัญชี น.ส.ฐญามล จำนวน 19,872 บาท
พ.ต.อ.กัมปนาท เปิดเผยอีกว่า พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ รับแจ้งจากวอลม์รูมสำนักงานตรวจแห่งชาติ(ตร.) จึงให้ทาง สภ.หัวหิน เร่งรัดตรวจสอบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนผู้เสียหายเนื่องจากกำลังถูกหลอกให้ทำธุรกรรมที่ผิดปกติกับบัญชีม้า ตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. จึงสามารถช่วยเหลือยับยั้งการโอนเงินเพิ่มเติมได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดความเสียหายมากขึ้น
ผกก.สภ.หัวหิน กล่าวว่าต่อมาผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน พร้อมกล่าวขอบคุณระบบเฝ้าระวังของ ตร.ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา ซึ่งทางพนักงานสอบสวนสอบสวนปากคำผู้เสียหายแล้วและได้ออกหมายเรียกพยานเอกสารจากเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมกับติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป