รมช.อุตฯบุกเอง โกดังขนส่ง แหล่งกระจายเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้มาตรฐาน เหตุเด็กหญิงถูกไดร์ชอร์ตดับ

รมช.อุตฯลุยเอง ตรวจโกดังขนส่งเอกชน หลังพบเป็นแหล่งกระจายเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้มาตรฐาน ขยายผลเหตุเด็กหญิงถูกไดร์เป่าผมชอร์ตดับ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมลงพื้นที่ตรวจค้นคลังสินค้าของขนส่งดัง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ขยายผลคดีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานจากกรณีไดร์เป่าผมชอร์ตเด็กเสียชีวิตที่บุรีรัมย์ ผลตรวจพบของกลางเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีเครื่องหมาย มอก. รวม 4,068 ชิ้น มูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท ยึดอายัดไว้ดำเนินคดี โดยมี น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ที่ปรึกษา รมช.อุตสาหกรรม นายพีรวัส สมวงศ์ เลขานุการ รมช.อุตสาหกรรม นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการ สมอ. และเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการ
ยศสิงห์ย้ำว่า “กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ปล่อยให้สินค้าอันตรายไปถึงมือประชาชน” พร้อมกำชับ สมอ. เร่งกวาดล้างเครือข่ายที่ลักลอบผลิต-จำหน่าย-นำเข้าผิดกฎหมาย และดำเนินคดีให้ถึงที่สุด พร้อมเตือนผู้บริโภคให้สังเกต เครื่องหมาย มอก. ควบคู่ QR code, ชื่อผู้ผลิต/ผู้นำเข้า แหล่งที่มา และระวังราคาที่ “ถูกผิดปกติ”
ด้าน นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการ สมอ. ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากคดีเมื่อ 11 ตุลาคม 2568 โดย สมอ. ใช้ระบบ “มอก.ว็อทช์ (TIS Watch)” สแกนโฆษณาขายไดร์เป่าผมบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวม 1,531 URL พบความผิด 374 URL สั่งระงับการขายทันที และพบว่าคลังของขนส่งเอกชนเป็นหนึ่งในจุดกระจายสินค้าในเครือข่ายดังกล่าว ของกลางที่ยึดได้รวมถึง ไดร์เป่าผม เครื่องหนีบ/ม้วนผม หวีไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณทีวี เครื่องนวดไฟฟ้า หม้อทอด/เตา/กระทะไฟฟ้า เครื่องฟอกอากาศ หลอดไฟ LED และหมวกกันน็อก ที่ไม่มี มอก
รมช.อุตสาหกรรมประกาศยกระดับช่วงสัปดาห์ 11.11 เป็น “เทศกาลปราบเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายบนออนไลน์” ประสานทุกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพิ่มการสแกน-สุ่มซื้อ-ตรวจคลังแบบเรียลไทม์ ร่วมกับมาตรการสั่งปิดลิงก์จำหน่ายผิดกฎหมายแบบ “ตัดต้นน้ำ-ปิดกลางน้ำ-ยึดปลายน้ำ” เพื่อรับมือกระแสออเดอร์ที่จะพุ่งสูงในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง
โดยกรอบกฎหมายคือ จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้นำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เช็คลิสต์ “ดูให้ชัวร์ก่อนกดซื้อ” ต้องมี เครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code ตรวจสอบได้ ระบุ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า และ แหล่งที่มา ชัดเจน ราคาไม่ ถูกผิดปกติ/รีวิวไม่หลอกตา อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เลือกจากผู้ขายที่มี ใบรับรอง/ศูนย์บริการ
สมอ. จะเดินหน้าขยายผลสืบหาผู้นำเข้าต้นทางและเครือข่ายกระจายสินค้า พร้อมอัปเดตผลจับกุมอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือให้ทุกคำสั่งซื้อในช่วง 11.11 ปลอดภัยกว่าเดิม และทำให้มาตรฐานไทย “ยืนหนึ่ง” ทั้งออนไลน์และออฟไลน์-ให้ผู้บริโภค ช้อปได้มั่นใจ อุ่นใจได้จริง