บุกรวบรปภ.วัย 58 บังคับขืนใจหลานสาววัย 11 ขู่เด็กห้ามพูด ครูรู้รีบบอกยาย แจ้งตร.ล่าตัว

รวบตาเลี้ยง ลวงหลานสาววัย 11 ขวบ อ้างพาไปจับกบที่สวนยางท้ายหมู่บ้าน ใช้กำลังบังคับข่มขืน ข่มขู่จะไม่ให้ค่าขนม-หากบอกยาย สุดท้ายครูรู้เรื่องจนถูกแจ้งจับ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังเข้าจับกุม นายสมบัติ อายุ 58 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดบึงกาฬ ที่ 38/2568 ลงวันที่ 5 ก.พ.68 ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
จากการจับกุมทราบว่า นายสมบัติเป็นตาเลี้ยงของ ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) อายุ 11 ปี ผู้เสียหาย ซึ่งนายสมบัติและภรรยารับ ด.ญ.เอ มาเลี้ยงตั้งแต่อายุ 4 ปี เพราะพ่อแม่ของเด็กหย่าร้างกัน รวมทั้งตัวเด็กเองก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยและรักนายสมบัติเหมือนกับพ่อแท้ๆ ของตน กระทั่งเมื่อเด็กเริ่มโตเป็นสาว หน้าตาน่ารัก ที่ผ่านมานายสมบัติก็มักจะชวนหลานสาวไปกรีดยางพาราในสวนกันเพียงสองคนเป็นประจำ
ต่อมาวันเกิดเหตุ นายสมบัติวางแผนล่อลวงด.ญ.เอ ไปหากบที่สวนยางพาราท้ายหมู่บ้าน เมื่ออยู่กันเพียงลำพังสองคน นายสมบัติก็ใช้กำลังบังคับข่มขืนหลานสาวจนสำเร็จความใคร่ ก่อนข่มขู่ห้ามนำเรื่องไปบอกยายเด็ดขาด หากไม่เชื่อก็จะไม่ให้เงินกินขนม และจะไม่พามาหากบอีกต่อไป
หลังจากนั้นนายสมบัติเกิดความย่ามใจ และล่อลวงเด็กไปข่มขืนกระทำชำเราที่สวนยางพาราท้ายหมู่บ้านอีกหลายครั้ง จนกระทั่งทางโรงเรียนของ ด.ญ.เอ มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ผู้เสียหายจึงแจ้งกับครูว่ามีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศ ครูจึงสอบถามจนทราบว่าถูกนายสมบัติ ซึ่งเป็นตาเลี้ยงล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำเราหลายครั้ง ครูจึงรีบไปบอกกับยายของเด็ก ซึ่งก็รีบพาหลานสาวเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ส่วนนายสมบัติเมื่อรู้ตัวว่าถูกแจ้งความจึงรีบหลบหนีออกนอกพื้นที่ไป ก่อนมาทำงานเป็น รปภ.ของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่านดอนเมือง จนกระทั่งตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว สอบสวนให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่ง สภ.เมืองบึงกาฬ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป