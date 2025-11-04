หนุ่มดอนเมืองคลั่ง น้ำมันราดขู่เผาตัวเอง จนท.พยายามเกลี้ยกล่อม พบประวัติชอบดูดกัญชา กินน้ำท่อม
เมื่อเวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ดอนเมือง กว่า 10 นาย พร้อมอุปกรณ์ไม้ง่าม โล่ รถน้ำจากสถานีดับเพลิงดอนเมือง และเจ้าหน้าที่กู้ภัย นำกำลังเข้าระงับเหตุชายคลุ้มคลั่งเดินถือมีด และใช้น้ำมันราดตัวเองภายในบ้าน ซอยเทิดราชัน 41 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. โดยมี พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.ดอนเมือง พ.ต.ท.ไชยรัตน์ พลหาญ สวป.สน.ดอนเมือง เข้าควบคุมสถานการณ์
ที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ปลูกติดกันหลายหลัง ที่ตัวบ้านพบนายบริษัท (ขอสงวนนามสกุล) หรือเหน่ง อายุ 43 ปี ยืนโวยวาย ในมือถือขวดภายในมีน้ำ ส่วนอีกมือถือมีดยาวประมาณ 20 ซม.ไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเกลี้ยมกล่อมให้วางมีดและลงมา กำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดได้พยายามขึ้นไปพูดคุยที่ชั้น 2 ของบ้านแต่ไม่เป็นผล นายบริษัท กลับปีนจากระเบียงลงเดินที่หลังคาก่อนจะตกทะลุหลังคาลงมาในบ้าน ได้รับบาดเจ็บถลอกที่ศรีษะเล็กน้อย แต่ยังไม่ยอมวางมีด เดินพูดคนเดียววกไปวนมา
จากนั้นได้มีเพื่อนผู้ก่อเหตุได้พยายามเข้าพูดคุย และนำใบกระท่อม น้ำเปล่ามาให้ใช้เวลานานกว่า 1 ชม. ผู้ก่อเหตุยอมทิ้งมีด หลังเห็นเจ้าหน้าที่พยายามเปิดประตูรั้วออก และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ก่อนคุมตัวมาที่สน.ดอนเมือง
นายวันชัย แพขันทอง อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เหนือ 43-00 วัฒนะ01 ดอนเมือง เล่าว่า ตนเองได้รับการร้องขอกำลังเข้าระงับเหตุชายอาละวาด จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งระบุว่ามีชายคุ้มคลั่งใช้น้ำมันราดตัวเอง ขณะเดียวกันได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงดอนเมือง ว่ามีเหตุประชาชนใช้น้ำมันราดตัวเอง จึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเคสเดียวกัน เมื่อมาถึงเห็นผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ที่ระเบียงชั้น 2 พูดจาวกไปวนมาตลอดเวลา และมีการดื่มน้ำในขวดแก้ว ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไร
ส่วนน้ำมันผู้ก่อเหตุได้ใช้เทราดพื้นภายในบ้านหมดแล้ว จากนั้นได้มีเพื่อนซื้อน้ำ ซื้อสับปะรดมาให้แล้วมีการพูดคุยกันในลักษณะน้อยใจถูกเพื่อนทิ้ง และจากการสอบถามแม่ผู้ก่อเหตุทราบว่า เคยพาไปบำบัดมาแล้ว 1 ครั้ง หลังจากออกมาก็ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ถ้าไม่ได้ดื่มก็จะเป็นคนปกติไม่มีอะไรกับใคร แต่พอได้ดื่มขึ้นมาก็จะอาละวาดขึ้นมา โดย 2 วันก่อนรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติ กระทั่งมาก่อเหตุ
ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่า ปกติจะเห็นผู้ก่อเหตุชอบเดินลากของทุกคืน ลากถังขยะ ลากต้นไม้จากซอยอื่นมา ส่งเสียงดังโวยวาย เขาอยู่ที่นี่มานานหลายสิบปี เวลาปกติเจอคนที่อยู่เก่าๆ ก็จะทักทาย ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ ดูเป็นเด็กดี แต่มาเป็นแบบนี้ประมาณ 1 เดือน มาหนักมากช่วง 2 วันนี้ เมื่อก่อนเคยติดยาแล้วย้ายออกไปจากซอยก่อนจะกลับมาอยู่ แต่ก็จะมีพฤติกรรมชอบดูดกัญชา กินน้ำกระท่อม บางครั้งก็เอาขวดไปปาใส่บ้านคนอื่น และเมื่อเช้าตั้งแต่ช่วงตี 5 ก็ออกมาเดินอาละวาด คนที่จะออกไปข้างนอกก็ไม่กล้าเดินผ่าน ทำให้คนอื่นกลัวไปหมด ตร.เคยเข้ามาเอาตัวส่งรพ.ศรีธัญญา อยู่ได้ 4 วันก็กลับมาอยู่เหมือนเดิม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาตัวไปบำบัด เพราะตอนนี้ชาวบ้าน อยู่กันอย่างหวาดระแวง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายบริษัท นำส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อทำการรักษา เป็นที่เรียบร้อย