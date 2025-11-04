แยกบางขุนนนท์ติดหนัก! พ่วง18ล้อ ชนจยย.-รถยนต์ หน้าห้างดังจรัญฯ แผ่นเหล็กตกขวางถนนทุกช่องทาง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.บางยี่ขัน โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้เส้นทาง – หน้าแม็คโครจรัญสนิทวงศ์
4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.45 น. รับแจ้งอุบัติเหตุ รถพ่วง 18 ล้อ ชนกับรถจักรยานยนต์ รถนั่งส่วนบุคคล รถเมล์ และมีแผ่นเหล็กตกบนพื้นผิวการจราจร จุดเกิดเหตุบริเวณหน้าแม็คโครจรัญ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทิศทางจากแยกไฟฉาย มุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์พื้นที่
ปิดช่องทางจราจร โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
