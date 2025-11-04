สกัดจับ 2 หนุ่มชลบุรี ขนยาเคบิ๊กล็อต 300 กก. มูลค่า 150 ล้านบาท เตรียมส่งเมืองแปดริ้ว

สกัดจับสองหนุ่ม “นักขนยาเสพติดตะวันออก” ยึดเคตามีนมูลค่า 150 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.ไกรสร ศรีอำพร ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี/หัวหน้า ชปส.ศอ.ปส.ภ.1 ร่วมกับ นายอำนาจ เหล่ากอที ผอ.ปปส.ภ.1 น.ส. ปิยมาพร นามวงษ์ ผอ.บก.ปปส.ภ.1
ร่วมกันสืบสวนจับกุม นายภาณุวัฒน์ หรือน๊อต อายุ 28 ปี และนายดนุพล หรือมอส อายุ 25 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี ผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่จัดเก็บและลำเลียงยาเสพติดกลุ่ม “นักขนยาเสพติดตะวันออก” พร้อมของกลางคีตามีนน้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม รถยนต์กระบะอีซูซุ ที่ใช้ลำเลียงยาเสพติด1 คัน และ โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อซื้อขายยาเสพติด 2 เครื่อง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบสวนขยายผลจากการจับกุมนายสุรัตน์ กับพวกรวม 3 คน พร้อมยาบ้า 60,000 เม็ด บริเวณสะพานต่างระดับสิงห์ใต้ หมู่ 2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมาจนทราบว่ามีกลุ่มของ นายภาณุวัฒน์ หรือน๊อต เคยจัดส่งยาเสพติดให้กลุ่มนายสุรัตน์ พล.ต.ท.วัฒนา จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.ไกรสร สืบสวนติดตามกลุ่มนายภานุวัฒน์ อย่างต่อเนื่องจนวันที่ 2 พ.ย. พบนายภานุวัฒน์ ขับรถยนต์ของกลางมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสุพรรณบุรี จึงติดตามพบนายภานุวัฒน์ ไปรับยาเสพติดของกลางมาจากพื้นที่ อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี แล้วขับรถกลับมุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายภาณุวัฒน์ ขับรถมาถึงบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝั่งใต้ เขตบางขุนเทียน กทม. พ.ต.อ.ไกรสร จึงนำกำลังเข้าสกัดจับรถยนต์ของกลางตรวจสอบภายในรถมีนายดนุพล นั่งมาด้วยสอบถามนายภาณุวัฒน์ และนายดนุพล ยอมรับว่าได้ไปรับยาเสพติดของกลางที่ตรวจยึดได้มาจริง และกำลังจะนำไปส่งให้กับผู้รับในพื้นที่ อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 (คีตามีน) โดยผิดกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน”
พล.ต.ท.วัฒนา กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.และพล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. นำนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติกล่าวว่าการจับกุมในครั้งนี้ เป็นการระงับยับยั้งการแพร่กระจายยาเสพติดไปสู่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก
ซึ่งยาเสพติดของกลางน้ำหนักรวมจำนวน 300 กิโลกรัม หากถูกนำออกขายสู่ท้องตลาดจะมีมูลค่ากว่า 150,000,000 บาท จึงสั่งการให้ชุดจับกุมขยายผลถึงกลุ่มลูกค้า ผู้สั่งการ และบุคคลในเครือข่ายยาเสพติด รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด โดยจะนำมาตรการสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ ฟอกเงิน และยึดทรัพย์สิน มาใช้ดำเนินการกับบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดต่อไป