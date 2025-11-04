รวบอดีตสาว PR ผันตัวค้ายา ยึดไอซ์-พอตเค-ไฟว์ไฟว์ ตร.ค้นห้องพัก ผงะเจอกองขยะ

รวบอดีตสาว PR ผันตัวค้ายา ยึดไอซ์-พอตเค-ไฟว์ไฟว์ ส่งลูกค้าออนไลน์ ตร.ค้นห้องพัก ผงะเจอกองขยะ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ.(191) พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง รองผกก.สายตรวจ พ.ต.ต.ณัฐดนัย บำรุงศรี สว.งานสายตรวจ 2 จับกุมตัว นางสาวยุพา หรือจ๋า (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี และ นางสาวพัชรี หรือมิกิ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี อดีตสาวพีอาร์ พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนัก 14.25 กรัม เมทแอมเฟตามีน 5 ซอง หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมเอโทมิเดต (พอตเค) 6 หัว วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (ไฟว์ไฟว์) จำนวน 1 แผง มีทั้งหมด 10 เม็ด ซองกระดาษลายการ์ตูนชนิดแข็ง ไว้บรรจุยาเสพติดส่งลูกค้า 44 ชิ้น โทรศัพท์ 2 เครื่อง และอุปกรณ์เสพยาเสพติด 1 ชุด ได้ที่เคหะเอื้ออาทร ย่านคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
สืบเนื่องจาก บก.สปพ.รับแจ้งจากสายลับว่า มีบุคคลมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด ผ่านช่องทางกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยจะนำยาเสพติดใส่ซองกระดาษ บรรจุใส่ถุงพลาสติกสีต่างๆ จากนั้นจะใช้ไรเดอร์นำยาเสพติดไปส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ จึงวางแผนให้สายลับติดต่อล่อซื้อ ยาไอซ์ ประมาณ 1 กรัม ราคา 1,000 บาท และมีการนัดหมายส่งยาเสพติด (ยาไอซ์) ที่เคหะเอื้ออาทร ย่านคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
ต่อมา พ.ต.ต.ณัฐดนัย นำกำลังเฝ้าสังเกตการณ์อยู่บริเวณโดยรอบภายในอาคารพบเห็น ไรเดอร์มารับถุงใส่ของที่ห้องพักดังกล่าว ตรวจสอบพบว่าเป็นยาไอซ์ จึงขยายผลตรวจค้นห้องพักพบนางสาวยุพา และนางสาวพัชรี แสดงตัวเป็นเจ้าของห้อง หลังตรวจค้นพบยาเสพติดของกลางดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 รับว่า ยาเสพติดของกลางเป็นของพวกตน มีไว้สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าทางออนไลน์จริง โดยนางสาวพัชรี รับว่าเคยประกอบอาชีพเป็น PR และมีลูกค้าให้ช่วยติดต่อซื้อหายาเสพติดให้ จนเห็นว่าเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ จึงทำเรื่อยมา จนถูกจับกุม เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) และร่วมกันมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน (ของกลางรายการที่ 1), ร่วมกันมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์, Happy Water หรือเมทแอมเฟตามีน) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน , ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (ไฟว์ไฟว์ และเอโทมิเดต) โดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.คันนายาว ดำเนินคดี