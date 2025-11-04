กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ปล่อยแถวทั่วประเทศ ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานประเพณีไทย
ตามนโยบายรัฐบาลและพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การปราบปรามการฉ้อโกงและการหลอกลวง
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงได้สั่งการ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและทุกหน่วย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการจัดงาน และการปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมในช่วงแห่งการถวายความอาลัย ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวปลอดภัย สืบสานประเพณีไทย”
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 16.30 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจัดพิธีปล่อยแถวระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ บริเวณวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงาน “Maha Loy Krathong @ Ayutthaya” โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ตำรวจท่องเที่ยวยังได้เตรียมความพร้อมของ
ㆍรถบริการนักท่องเที่ยวเคลื่อนที่ (CCOC Mobile vehicles)
ㆍศูนย์สายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการสื่อสารได้ 8 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย
ฝรั่งเศส เยอรมัน และฮินดี)
ㆍแอปพลิเคชั่น TPB-APP (Thailand Tourist Police) เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์
พร้อมกันนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณี
ไทยอย่างปลอดภัย งดจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และงดการยิงปืนขึ้นฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
“ตำรวจท่องเที่ยวมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจภายใต้แนวคิด ‘ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจไปกับตำรวจท่องเที่ยว’ เพื่อให้เทศกาลลอยกระทงปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความสงบ และสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะ
จุดหมายปลอดภัยระดับโลก”