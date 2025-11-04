โฆษกศาลยุติธรรม เเจงปมหนุ่มไรเดอร์ หลังร้องถูกฟ้องคดีรับของโจร เข้าเรือนจำ2คืน

โฆษกศาลยุติธรรม เเจงข้อเท็จจริงหนุ่มไรเดอร์ไม่ได้ยื่นประกันตัวโดยไม่ใช้หลักทรัพย์เอง หลังดราม่าออกทีวีถูกฟ้องคดีรับของโจร เข้าเรือนจำ2 คืน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกาย นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม อธิบายสิทธิและกระบวนการทางศาล จากกรณีที่หนุ่มไรเดอร์ออกรายการทีวีเล่าเหตุการณ์ถูกยื่นฟ้องคดีรับของโจรต่อศาลจังหวัดเชียงราย ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่าเมื่อวันที่ 27 ต.ค.2568 พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นาย ว. จำเลยที่ 1 นาย พ.จำเลยที่ 2 (หนุ่มไรเดอร์) เป็นคดีอาญาหมายเลขดำ อ.962/2568 ฐานความผิดร่วมกันปลอมเอกสารราชการ, ร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมและรับของโจร โดยโจทก์นำตัวจำเลยทั้งสอง มาส่งศาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งศาลได้สอบถามเรื่องทนายความ จำเลยที่ 1 แถลงว่าจะหาทนายมาเอง ส่วนจำเลยที่ 2 ต้องการทนายความและขอให้ศาลตั้งทนายความให้ ศาลจึงมีหนังสือขอแรงทนายความให้จำเลยที่ 2
โดยกำหนดนัดสอบคำให้การและดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ในวันที่ 13 พ.ย.2568 เวลา 09.00 น.
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการสอบคำให้การในวันดังกล่าว ศาลมีคำสั่งให้หมายขังจำเลยทั้งสอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยนาย ว. จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว (หรือที่เรียกว่าคำร้องขอประกันตัว) วางเงินสด 50,000 บาท เป็นหลักประกันและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ไปในวันนั้น
ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ได้ยื่นคำร้องให้ขอปล่อยชั่วคราวและไม่ปรากฎว่ายื่นคำร้องขอติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (EM) แต่อย่างใด ซึ่งศาลมีอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมติดตั้ง
ต่อมาวันที่ 29 ต.ค.2568 เวลา 14.21 น. บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นประกันภัยอิสรภาพวงเงิน 50,000 บาทขอให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 โดยศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและมีคำสั่งออกหมายปล่อยในวันนั้น
โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ศาลยุติธรรมมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาอย่างต่อเนื่อง ศาลทั่วประเทศเปิดทำการเพื่อรับคำร้องและพิจารณาคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทุกวันไม่มีวันหยุด
การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีการใช้มาตรการต่างๆ แทนการเรียกหลักประกัน ได้แก่ การตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (EM) เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีโดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวอันเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและขยายโอกาสในการปล่อยชั่วคราวให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ดังนั้นแม้ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์ ก็ยังสามารถยื่นคำร้องขอใช้มาตรการอื่นแทนได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับประเด็นที่สำนักงานศาลยุติธรรมต้องออกมาชี้เเจง เนื่องจากจำเลยที่ 2 ออกมาระบุว่าไม่มีทรัพย์จึงขอศาลติดกำไร EM ซึ่งศาลก็รับคำร้องให้ติดกำไร EM แต่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ กลับถูกส่งตัวเข้าเรือนจำกลางเชียงรายอยู่ 2 คืน 3 วัน ก่อนไปเช่าหลักทรัพย์มาประกันตัว ซึ่งระหว่างนั้นถูกปฏิบัติเหมือนนักโทษ รู้สึกเหมือน เสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เเละ ภรรยาต้องเป็นหนี้จากการหาเงินประกันตัว พร้อมยังระบุอีกว่าถ้าไม่มีเงินก็อาจต้องติดคุกฟรี
ทั้งที่ข้อเท็จจริงในวันดังกล่าวจำเลยที่ 2 ไม่ได้ยื่นขอติดกำไรEM หรือยื่นคำร้องขอประกันตัวในวันดังกล่าวตามที่พูดในรายการทีวี