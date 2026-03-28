มติเอกฉันท์ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ นายกสมาคมพนักงานสอบสวน คนใหม่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แกรุงเทพมหานคร มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ของสมาคมพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ
ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า สมาชิกสมาคมพนักงานสอบสวนมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมพนักงานสอบสวน” คนใหม่
ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานของสมาคมพนักงานสอบสวนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานสอบสวน สมาชิก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
โดยนายกสมาคมคนใหม่ ได้แถลงนโยบายในการพัฒนางานสอบสวน และกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
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