รวบช่างสักหื่น ลวงเด็ก 14 ถ่ายคลิปขายกลุ่มลับ สมาชิกกว่า 7 พันคน ผงะ ไฟล์เต็มมือถือ

รวบหนุ่มช่างสักหื่น! ลวงเด็ก 14 ถ่ายคลิปลับ ส่งขายกลุ่มลับแอป Telegram พบสมาชิกกว่า7 พัน บุกจับคารังพิษณุโลก ผงะหลักฐานคลิปลับเต็มโทรศัพท์มือถือ-โน๊ตบุ๊กของผู้ต้องหา
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐสุภาพ ผบก.ปคม.สั่งการให้ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.6 บก.ปคม., พ.ต.ท.นภสินธุ์ ภูมี รอง ผกก.6 บก.ปคม.พ.ต.ท.ชรัส มีล้ำ สว.กก.6 บก.ปคม.ร่วมกันจับกุม นายสิริมงคล อายุ 23 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ จ.198/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์ จากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี, กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามฯ พร้อมของกลาง โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ได้ในพื้นที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
จากการจับกุมทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ปคม.ร่วมกับองค์กร IPA (International Protection Alliance) ทำการสืบสวนพบมีบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน Telegram เผยแพร่ โฆษณา และจำหน่ายสื่อที่มีลักษณะลามกอนาจารขณะร่วมประเวณีกับ ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี และผู้เสียหายรายอื่นอีกหลายราย โดยมีการโพสต์ชักชวนในกลุ่มสาธารณะ มีสมาชิกกว่า 7,000 บัญชี โดยให้ผู้สนใจติดต่อซื้อขายผ่านข้อความส่วนตัว
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหานี้พักอาศัยในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีอาชีพเป็นข่างสักลาย ซึ่งมีทั้งร้านรับสักลาย และยังรับงานสักทางออนไลน์ ทำให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเด็กสาววัยรุ่นที่มีรสนิยมสักตามร่างกาย ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะใช้การหลอกล่อด้วยวิธีการต่างๆ กับเหยื่อจนถึงขั้นมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง ก่อนฉวยโอกาสถ่ายคลิปลับเอาไว้ เหยื่อบางรายก็เป็นเด็กสาวที่ผู้ต้องหาทำความรู้จักกันทางโซเชียล ก่อนถูกลวงมาละเมิดทางเพศ ซึ่งก็พบมีเหยื่อถูกผู้ต้องหาล่อลวงมาอีกจำนวนหนึ่งด้วย
ภายหลังพนักงานสอบสวนรวบหลักฐานยื่นขออนุมัติหมายจับแล้ว จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและเข้าจับกุมดังกล่าว เบื้อนต้นสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ และจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของผู้ต้องหา ยังพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอีกเป็นจำนวนมากด้วย จึงแจ้งข้อกล่าวหานำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.วิทยา กล่าวว่า ขอเตือนภัยผู้ปกครอง ปัจจุบันมีกลุ่มอาชญากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน X (Twitter เดิม), Telegram และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ โดยจะใช้วิธีการชักชวน ล่อลวงเด็ก เพื่อผลิตสื่อลามกแล้วนำไปเผยแพร่ แสวงหาประโยชน์ โดยการเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สอนให้เด็กรู้จักปฏิเสธการถูกชักชวน และหลีกเลี่ยงการส่งภาพหรือข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นในโลกออนไลน์อีกด้วย