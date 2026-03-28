รวบ 2 ผัวเมียขน ‘ยาบ้า’ ข้ามจว. รับหาเติมน้ำมันยาก ไม่คุ้มทุน เลยขึ้นราคาเม็ดละ 2 บาท

สืบนครบาล 3 รวบ ‘เป้ ลาดกระบัง’ ขนยาข้ามจังหวัด ซุกบ้าน บ่นอุบระหว่างขนยาหาเติมน้ำมันยากมาก และปัจจุบันแพงขึ้น จึงปรับราคายาเพิ่ม
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูงานสืบสวน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 สั่งการให้ พ.ต.ท.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.ต.สมมาตร คงทอง สว.กก.สส.บก.น.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนครบาล 3 ร่วมกันจับกุม นายณัฐพล หรือ เป้ ลาดกระบัง อายุ 39 ปี และ น.ส.ณัฐนันท์ หรือ แทน อายุ 28 ปี แฟนสาว พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 600,000 เม็ด , โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 05.00 น. ที่ผ่านมา
เนื่องจากสืบนครบาล 3 สืบทราบว่ากลุ่มขบวนการลักลอบนำยาเสพติดมาจากชายแดนภาคเหนือ มาซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ชานกรุง เพื่อส่งขายในกรุงเทพ โดยมีเป้ทำหน้าที่ขนและมาเก็บไว้ที่บ้านเช่าเป็นโกดังเก็บของให้กับขบวนการ
จากการสอบถาม ‘เป้ ลาดกระบัง’ ให้การรับว่า เช่าบ้านดังกล่าวเป็นโกดังเก็บของให้กับขบวนการ ซึ่งก่อนหน้านี้ขนยาบ้ามาจากทางภาคเหนือ จำนวน 100 ลูก (10,000 เม็ด/ลูก ) ประมาณ 1,000,000 เม็ด ในราคาลูกละ 50,000 บาท ได้ส่งยาเสพติดไปแล้วบางส่วน เหลืออยู่ 60 ลูก (600,000 เม็ด) โดยจำหน่ายในลูกละ 70,000 บาท ทำมาหลายครั้ง
ก่อนหน้านี้จำหน่ายลูกละ 60,000 บาท แต่ที่ไปขนเที่ยวล่าสุดเมื่อประมาณก่อนหน้านี้ 3 วันทางพวกตนเองได้ขึ้นไปขนยาพบว่า ระหว่างขนส่งหาปั๊มเติมน้ำมันยากมาก ปัจจุบันยังขึ้นราคาอีก จึงได้ปรับราคายาบ้าขึ้นอีกลูกละ 10,000 บาท ( 10,000 เม็ด/ลูก) ซึ่งต้นทุนอยู่ทีลูกละ 55,000 บาท ตกเม็ดละ 5.50 บาท พวกตนเองปรับขึ้นไปเป็น 7 บาท/เม็ด และสินค้าล็อตใหม่นี้จะทำให้ราคายาบ้าในตลาดมีราคาแพงขึ้น
จึงได้ทำการจับกุมตัว โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”พร้อมได้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจากการค้ายาเสพติดประกอบด้วย รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า แอคคอด สีเทา มูลค่า 1,400,000 บาท , รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค สีดำ มูลค่า 1,200,000 บาท , รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า จีออโน่ สีเขียว มูลค่า 60,000 บาท , โทรศัพท์ มือถือ 2 เครื่อง มูลค่า 80,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 2,740,000 บาท นำตัวพร้อมของกลางพนักงานสอบสวน สน.ฉลองกรุง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป