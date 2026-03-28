เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ในซอยลาดพร้าว 84 เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เวลา 19.27 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ รับแจ้งจากสายด่วน 199 และแอปพลิเคชั่นไลน์ เหตุเพลิงไหม้รถยนต์ ในซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ
ศูนย์วิทยุพระราม199 รายงานเพิ่มเติมหลังรถกระบะเป็นน้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮดรอลิค
ต่อมา เวลา 21.28 น.เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำควบคุมเพลิง ซึ่งในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
Advertisement