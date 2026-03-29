รวบบัญชีม้าเปิดกว่า 10 บัญชี ถูกหลอกไปกาสิโนปอยเปต สแกนหน้าโอนเงินข้ามประเทศ สูญเงินหลักล้าน

กก.ดส.รวบบัญชีม้า เปิดกว่า 10 บัญชี ถูกหลอกไปกาสิโนปอยเปต สแกนหน้าโอนเงินข้ามประเทศ สูญเงินหลักล้าน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. นำกำลังชุดปฏิบัติการที่ 2 จับกุมนายกิตติพงษ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ จ.205/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 และหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ จ.906/2568 ลงวันที่ 19 กันยายน 2568 ในความผิดฐานเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบ
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้มีผู้ติดต่อชักชวนผ่านเฟซบุ๊ก เสนอให้ไปทำงานต่างประเทศ 6 วัน ค่าจ้าง 24,000 บาท ก่อนมีคนนัดหมายให้ไปเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชี ที่ห้างสรรพสินค้าย่านท่าพระ โดยตนไม่ได้ถือสมุดบัญชีหรือบัตรเอทีเอ็มไว้เอง
ต่อมาถูกพาข้ามชายแดนผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ จ.จันทบุรี ไปยังประเทศกัมพูชา โดยมีกลุ่มบุคคลชาวกัมพูชาพาไปยังกาสิโนในพื้นที่ปอยเปต และให้ทำหน้าที่สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันการโอนเงินหลายครั้ง ครั้งละหลักแสนบาท จนกระทั่งบัญชีถูกอายัดทั้งหมด สร้างความเสียหายรวมหลักล้านบาท ก่อนจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทย
กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส.บช.น. สืบสวนติดตามตัวและจับกุมได้ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป