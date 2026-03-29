อึ้ง!! สน.สุทธิสารใหม่ สร้างบันไดหลอก ขึ้นชั้น 2 ไม่ได้ เสียดายภาษีประชาชน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปที่ สน.สุทธิสาร เห็นอาคารใหม่แล้วต้องบอกเลยว่า “สวยจริง” ดูทันสมัย น่าใช้งานมากครับ
แต่พอลองสังเกตดี ๆ ก็เริ่มงงนิด ๆ…
บันไดที่สร้างไว้ ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้ 🤔
เลยแอบสงสัยว่า ตอนออกแบบหรือก่อสร้าง คนทำชั้น 1 กับชั้น 2 เขาได้คุยกันไหมนะ 555
ถ้าจะปรับแก้ ดูแล้วคงต้องเลือกสักทาง…จะทุบบันไดชั้น 1 หรือจะเจาะพื้นชั้น 2 ดี
ยังไม่นับรวมทางขึ้นอาคารจอดรถที่แคบและเลี้ยวยากมาก
กับห้องทำงานใต้ลานจอดรถ ที่มีหน้าต่าง…แต่ดันตรงกับเสาใหญ่พอดี
ทั้งหมดนี้ทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า
งบประมาณที่ใช้สร้าง “คงไม่ใช่น้อย ๆ”
แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีรายละเอียดที่น่าเสียดายแบบนี้
ก็ได้แต่รู้สึกเสียดายแทนพี่น้องประชาชนที่เสียภาษี
และเห็นใจตำรวจที่ต้องมาทำงานในอาคารที่ควรจะดีกว่านี้
ปล. ไม่มีตำรวจคนไหนมาบ่นให้ฟังนะครับ
ผมแค่เดินไปชื่นชมความสวย…แล้วบังเอิญเห็น “ความสร้างสรรค์” บางอย่างด้วยตัวเอง 😅