กองปราบรวบผัวเมีย ‘บัญชีม้า’ ตุ๋น TikTok เหยื่อสูญครึ่งล้าน แฉนาทีจับกุม ‘หมา’ นำจับเจ้าของซุกพงหญ้า

กองปราบฯล่าจับผัวเมียแสบ เปิดบัญชีม้าแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์! หนีซุกพงหญ้า แต่ไม่รอด หลังสุนัขยืนเฝ้าพิรุธ ถูกรวบตัวทั้งคู่ อ้างถูกต่างด้าวจ้างเปิดบัญชี5พันบาท
วันที่ 29 มีนาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.สุขสิทธิ์ ประเสริฐ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายโสฬส (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี และ น.ส.กาญจนา (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี สองสามีภรรยา โดยจับกุมนายโสฬส ตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ 460/2568 และศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ จ.312/2568 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร” ขณะที่ น.ส.กาญจนา มีหมายจับศาลจังหวัดพล ที่ 336/2568 ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์” ได้ในพื้นที่ ม.4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานโรงงานใน จ.เพชรบุรี ถูกคนร้ายใช้บัญชี TikTok ชื่อ “Attipong Amatayakul” ทักชวนให้ทำงานเสริมหารายได้ โดยอ้างว่าสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 25% ของยอดขายทผู้เสียหายหลงเชื่อ เนื่องจากต้องการมีรายได้ส่งลูกเรียน จึงสมัครเข้าร่วม และถูกแนะนำให้โอนเงินเพื่อซื้อสินค้าเข้าระบบ โดยมีการติดต่อผ่านแอดมินไลน์ชื่อ “TikTok shop” เพื่อแลกเงินบาทไทยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ
ต่อมาแอดมินได้ส่งคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์ของผู้ต้องหาทั้งสองให้โอนเงิน เมื่อโอนแล้วระบบจะแสดงยอดขายและกำไร ทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีรายได้จริง จึงโอนเงินเพิ่มอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพยายามถอนเงินกลับไม่สามารถทำได้ โดยแอดมินอ้างว่าผิดขั้นตอน ต้องโอนเงินแก้ไขระบบ ทำให้ผู้เสียหายสูญเงินไปกว่า 500,000 บาท จึงเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองเพชรบุรี ขณะเดียวกันยังมีผู้เสียหายอีกรายในพื้นที่ สภ.พล จ.ขอนแก่น ถูกหลอกในลักษณะเดียวกัน สูญเงินกว่า 100,000 บาท
กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่ ต.แก่งเสี้ยน จึงเข้าตรวจสอบ พบ น.ส.กาญจนา ยืนอยู่หน้าบ้านจึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้ทันที ส่วน นายโสฬส นั้นอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีไปทางหลังบ้าน เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามแต่ไม่ทัน เนื่องจากผู้ต้องหาชำนาญพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นสุนัขของผู้ต้องหายืนเฝ้าบริเวณพงหญ้าอย่างผิดปกติ จึงเข้าตรวจสอบ พบนายโสฬหลบซ่อนตัวอยู่ จึงเข้าจับกุมได้ในที่สุด
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ตนมีอาชีพเก็บของเก่าขาย ก่อนหน้านี้มีชายชาวต่างด้าวชื่อ “แซม” มาชักชวนให้ไปเปิดบัญชีธนาคารที่ จ.สระแก้ว พร้อมสแกนใบหน้า โดยได้รับค่าจ้างคนละ 5,000 บาท จากนั้นถูกส่งตัวกลับ
ภายหลังมีหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้ง ทั้งสองจึงหลบหนี เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย กระทั่งถูกจับกุมได้ดังกล่าว จึงนำตัวนายโสฬส ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี และ น.ส.กาญนา นำส่งสภ.พล ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป