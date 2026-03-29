มติเอกฉันท์ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ นั่งนายกสมาคมพนักงานสอบสวน คนใหม่

ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ขึ้นนั่งนายกสมาคมพนักงานสอบสวน “เจนกมล คำนวล” รองจเรตำรวจ เป็นเลขาธิการฯ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สโมสรตำรวจ สมาคมพนักงานสอบสวนตำรวจได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯที่มี พล.ต.ต.ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ อดีต ผบก.กองอุทธรณ์ คนสนิทมือทำงานของ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. นั่งในตำแหน่งมาจนครบวาระ 3 ปี มีรายงานว่าการประชุมใหญ่ในครั้งนี้คึกคักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา มีพนักงานสอบสวนตำรวจจากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์จนห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้มีเก้าอี้ไม่พอ โดยมีอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคน อาทิเช่น พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ พล.ต.อ.วุฒิชัย ศรีรัตนวุฒิ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อดีตรอง ผบ.ตร. พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย อดีตมือสอบสวนนครบาล เข้าร่วมประชุมด้วย
และเมื่อเข้าสู่วาระการเลือกตั้งนายกสมาคมแทนคนเดิมที่หมดวาระ มีการเสนอชื่อ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ และ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ให้สมาชิกได้ลงคะแนน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้มข้น โดย พล.ต.ต.ไพโรจน์ ได้ถามฝ่ายเลขาของที่ประชุมว่า หากตนจะสั่งปิดการประชุมก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้เลยได้หรือไม่ ทำให้ที่ประชุมตึงเครียดและมีพนักงานสอบสวนที่เป็นสมาชิกยกมืออภิปรายอย่างดุเดือด จนในที่สุดจึงได้มีการดำเนินการให้สมาชิกได้ลงคะแนนเลือกตั้งต่อ โดยได้จัดให้ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ แสดงวิสัยทัศน์ เสร็จแล้ว พล.ต.ต.ไพโรจน์ ได้ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อทันที
โดย พล.ต.ต.ไพโรจน์ได้กล่าวแสดงความรู้สึกของตนและขอถอนตัวจากการแข่งขัน ทำให้ที่ประชุมยกมือเป็นเอกฉันท์รับรองให้ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ เป็น “นายกสมาคมพนักงานสอบสวน” คนใหม่ โดย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจ และจะเดินหน้าพัฒนางานสอบสวน โดยตนมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาแก่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ โดยเน้นการพัฒนา “ คน เงิน งาน“ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผลงานให้สังคมรับทราบต่อไป
โดย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่าจะเสนอชื่ออดีตข้าราชการตำรวจอีก 3 คน ให้มาช่วยงานในตำแหน่งรองนายกฯ ได้แก่ พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี พล.ต.อ.ศรายุทธ พูลธัญญะ และ พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย และเสนอให้ พล.ต.ต.เจนกมล คำนวล รองจเรตำรวจ เป็นเลขาธิการ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนงานของสมาคมต่อไป
สำหรับประวัติของ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ นั้นถือเป็นมือสอบสวนชั้นครู โดยเป็นอาจารย์สอนวิชาการสอบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจมานานหลายสิบปี และยังเป็นอาจารย์สอนวิชาการสอบสวนให้แก่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนและสถาบันการการศึกษาต่างๆ อีกหลายแห่ง ส่วนประวัติการทำงาน อดีตเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง อาทิเช่น รอง ผบ.ตร. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ส่วน พล.ต.ต.เจนกมล ยังรับราชการอยู่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองจเรตำรวจ และอนุ ก.ตร.ด้านกฎหมายและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ