เฉลยแล้ว! บันไดงง สน.สุทธิสาร ปิดทางขึ้นชั้น2 กันคนเร่ร่อน เข้าอาคาร เปิดได้ถ้าเสร็จแล้ว

เฉลยแล้ว! บันไดงง สน.สุทธิสาร ปิดทางขึ้นชั้น2 ป้องกันคนเร่ร่อน เข้าอาคาร เปิดได้ถ้าเสร็จแล้ว
จากกรณี พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปที่ สน.สุทธิสาร เห็นอาคารใหม่แล้วต้องบอกเลยว่า “สวยจริง” ดูทันสมัย น่าใช้งานมากครับ แต่พอลองสังเกตดี ๆ ก็เริ่มงงนิด ๆ บันไดที่สร้างไว้ ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้
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ความคืบหน้า เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 29 มี.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ทาง พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้เกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่า ที่ทำการ สน.สุทธิสารแห่งใหม่ ยังไม่ได้เปิดทำการเนื่องจากว่าต้องรอการทำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินตามระเบียบของการไฟฟ้าในแนวถนนรัชดา-พระรามเก้า ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดกรอบเงื่อนไขของงาน (TOR) เนื่องจากเป็นการป้องกันบุคคลเร่ร่อน ที่ได้เคยเข้ามาใน สน.แห่งใหม่และขึ้นไปชั้นบนในระหว่างที่ผู้รับเหมามีการแก้ไขปรับปรุงความเรียบร้อย ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร จึงได้มีการทำฝ้าปิดไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันบุคคล และสามารถนำออกได้เมื่อพร้อมเปิดที่ทำการและทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชน ส่วนความเสียหายมีกระจกแตก 2 ครั้งทางด้านล่างของตัวอาคาร
ด้าน พล.ต.ต.ทินกรกล่าวว่า ยืนยันว่า ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย มีการยื่นของบประมาณจัดการดำเนินก่อสร้างอาคารดังกล่าว ตามกรอบระยะเวลากำหนด หากมีข้อบกพร่องจุดใดสามารถแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทำให้การดำเนินการดังกล่าวได้รับความโปร่งใสและคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้ารับการบริการได้อย่างดีที่สุดต่อไป