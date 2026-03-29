หนุ่มฉกน้ำ-ขนม เกือบ 9 พัน อาศัยจังหวะเผลอเข็นออกจากร้านหน้าตาเฉย อ้าง ‘ลืมเอาเงินมา’
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 พร้อมด้วย พ.ต.อ.วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์ ผกก.สน.วัดพระยาไกร สั่งการให้ สายตรวจสน.วัดพระยาไกร ชุดปฏิบัติการที่ 3 ร่วมกันจับกุม นายธรรมนูญ สงวนนามสกุล อายุ 28 ปี พร้อมด้วยของกลาง นม ขนม กาแฟ รังนก รวมทั้งหมด 33 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 8,707 บาท จับกุมได้บริเวณร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ถนนจันทน์43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากห้องวิทยุ สน.วัดพระยาไกรว่า มีเหตุลักทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง สาขากรีนเพลส ถนนจันทน์43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบพนักงานขายของยืนควบคุมตัว นายธรรมนูญ พร้อมของกลาง อยู่บริเวณหน้าร้านที่เกิดเหตุ จากการสอบถามทราบว่าพนักงานเห็นเหตุนายธรรมนูญได้เข้ามาเลือกหยิบสินค้าใส่รถเข็นสินค้าภายใน ร้านสะดวกซื้อดังกล่าว ต่อมานายธรรมนูญได้เข็นรถเข็นพร้อมสินค้าพร้อมรถเข็นผ่านจุดชำระเงินของร้าน โดยไม่ได้ชำระเงินออกไปภายนอกร้าน จึงได้เดินตามไปสอบถามว่าทำไมนายธรรมนูญจึงไม่ชำระค่าสินค้า
นายธรรมนูญได้แจ้งว่าตนเข็นสินค้าออกไปก่อน จึงจะนำเงินมาชำระภายหลัง จากนั้นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วัดพระยาไกรให้มารับตัว จากการสอบสวนรับว่าก่อเหตุจริง ปกติทำอาชีพรับจ้างเสิร์ฟอาหารตามร้านอาหาร เพิ่งลงทำเป็นครั้งแรก เนื่องจากเลือกซื้อของแล้วลืมเอาเงินมา
แต่จากการตรวจสอบประวัติพบเคยมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ จะต้องทำสืบสวนขยายผล เบื้องต้นแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดหรือ การพาทรัพย์ไป ก่อนนำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป