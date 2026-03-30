ปธ.ผู้ตรวจฯ เผย ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง อยู่ที่ศาลรธน.แล้ว พร้อมรวบรวมข้อมูล-ร่างคำชี้แจงศาล
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องร้องเรียนกรณีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้งปี 2569 ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและลับ ที่อยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้อยู่ที่ศาลแล้ว ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขณะนี้ก็มีผู้มายื่นข้อมูลหลักฐาน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ร้องโดยตรง เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ และผู้ตรวจฯอยู่ระหว่างการพิจารณา
ส่วนที่ศาลให้ผู้ตรวจฯยื่นบัญชีพยานหลักฐาน และผู้ร้องต้องการให้ผู้ตรวจฯส่งรายชื่อเป็นพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น ขอดูในรายละเอียดก่อน ว่ามีความจำเป็นแค่ไหน เพราะผู้ตรวจฯก็ได้ส่งข้อมูลให้ศาลในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยินดีพิจารณาข้อมูลที่ส่งมา ขณะนี้จึงยังไม่สามารถตอบอะไรได้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอยู่ เนื่องจากมีการส่งข้อมูลมาเมื่อไม่กี่วันนี้
นายทรงศัก ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาประเด็นที่มีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2569 ที่เหลือว่า พิจารณาไปได้พอสมควร เป็นประเด็นปลีกย่อยนอกเหนือจากเรื่องบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด เราก็ว่ากันไปตามข้อมูลหลายเรื่องเป็นการร้องเข้ามาว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้พูดถึงการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งก็ต้องดูไปตามข้อกฎหมายเพราะอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน เราสามารถวินิจฉัยเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีบทบัญญัติของกฎหมาย ระดับพระราชบัญญัติ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ถ้าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเรา ยกเว้นร้องว่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพเหมือนที่เราได้ส่งศาลรัฐธรรมนูญไป
เมื่อถามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้มีการจำลองจัดเลือกตั้งหรือไม่ นายทรงศัก กล่าวว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นดุลยพินิจของศาล ซึ่งคงจะพิจารณาไปตามกระบวนการ เราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ ในส่วนของผู้ตรวจฯครั้งนี้กำลังร่างคำชี้แจงเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่าในคำร้องมีการร้องขอให้มีการจำลองเหตุการณ์จัดเลือกตั้งหรือไม่ นายทรงศัก กล่าวว่า ผู้ที่มายื่นข้อมูลก็มีทั้งผู้ที่เป็นผู้ร้องและคนที่ไม่ใช่ผู้ร้อง ขอดูรายละเอียดก่อนเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังมารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเด็นว่ามีเรื่องอะไรบ้าง จึงยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้