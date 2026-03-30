หนุ่มอ้างตกใจ ตร.ขับรถไล่ รีบซิ่งกระบะหนี 5 กม. ที่แท้ซุกเหล้ายี่ห้อดัง หนีภาษี 600 ขวด

ตร.ทางหลวงนครปฐม ไล่ล่าระทึก รถกระบะขนเหล้าเถื่อน คนขับซิ่งหนีสุดชีวิตเกือบ 5 กม. ก่อนจนมุมพร้อมของกลาง 600 ขวด อ้างขนมาจากใต้ รับค่าจ้างเที่ยวละ 4 พัน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ สวญ.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ต.ศรัณยพงศ์ อ่อนสิงห์ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร่วมกันจับกุมนายวันชัย อายุ 38 ปี พร้อมของกลาง รถกระบะโตโยต้า วีโก้ 1 คัน และสุราต่างประเทศหนีภาษี รวม 600 ขวด ประกอบด้วย RED LABEL 372 ขวด (31 ลัง), BLACK LABEL 120 ขวด (10 ลัง), BALLANTINE’S 24 ขวด (2 ลัง) และ THE FAMOUS GROUSE 84 ขวด (7 ลัง) โดยจับกุมได้บริเวณสถานีตำรวจทางหลวงนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบขนสุราหนีภาษีล็อตใหญ่ โดยใช้รถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า วิ่งผ่านถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ จึงวางกำลังเฝ้าติดตามตลอดเส้นทาง
กระทั่งพบรถต้องสงสัยลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งวิ่งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ช่วงกิโลเมตรที่ 64+200 ขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองดินแดง เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจ แต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิต โดยคนขับพยายามขับรถส่ายไปมา ปาดซ้าย-ขวา บนถนนสายหลัก เพื่อหลบการสกัดของเจ้าหน้าที่ สร้างความหวาดเสียวให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเส้นทาง เจ้าหน้าที่ต้องใช้ทักษะการขับขี่ขั้นสูง ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด เป็นระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังเสริมวางจุดสกัดตามเส้นทางหลบหนี จนทำให้ผู้ต้องหาซึ่งไม่ชำนาญเส้นทางเริ่มเสียหลัก ก่อนจนมุมในที่สุด
จากการตรวจสอบพบนายวันชัยเป็นผู้ขับขี่ เมื่อตรวจค้นภายในรถพบมีการดัดแปลงห้องโดยสารเพื่อใช้ซุกซ่อนของกลาง พบสุราต่างประเทศจำนวนมากบรรจุในถุงพลาสติกสีดำอัดแน่นเต็มคันรถ รวมกว่า 600 ขวด จึงทำการจับกุมทันที
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า รับจ้างขนสุราดังกล่าวมาจากพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำไปส่งในพื้นที่ปริมณฑล ได้ค่าจ้างครั้งละ 4,000 บาท และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่รับงาน ส่วนสาเหตุที่พยายามหลบหนี เนื่องจากตกใจและไม่ชำนาญเส้นทางในพื้นที่ จ.นครปฐม จนไปต่อไม่รอด
จึงแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต และ พ.ร.บ.ศุลกากร นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไป