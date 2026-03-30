ปปช.ตีกลับ 3 สำนวนคดีโจ๊กให้ตร.ทำต่อ หลังพบพฤติการณ์คดีเปลี่ยน อ้างเพื่อความเป็นธรรม

ป.ป.ช. มีมติตีกลับ 3 สำนวนคดี ‘บิ๊กโจ๊ก’ ให้ตำรวจทำต่อ หลังพบพฤติการณ์คดีเปลี่ยน ชี้ เพื่อความรวดเร็วและเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าตามที่พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญามายังสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 สำนวน ได้แก่
(1) กรณีพนักงานสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 593/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 724/2566 กล่าวหาร้องเรียน พันตำรวจเอกภาคภูมิ พิสมัย กับพวก ซึ่งภายหลังได้นำมารวมพิจารณากับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน พลตำรวจเอกสุรเชชษฐ์ หักพาล กับพวก
(2) กรณีพนักงานสอบสวนตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 58/2567 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 391/2566 กล่าวหาร้องเรียน พลตำรวจเอกสุรเชชษฐ์ หักพาล กับพวก
และ (3) กรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ พลตำรวจเอกสุรเชชษฐ์ หักพาล นั้น
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 32/2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้ส่งเรื่องกล่าวหา ทั้ง 3 เรื่อง ดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากเป็นข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวน ได้ดำเนินการสอบสวนความผิดไปแล้ว และลักษณะคดีมีความเกี่ยวพันกันในความผิดหลายฐาน ทั้งที่เป็นความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยมีการขยายผลความผิดจากการกระทำของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะของคดีตามที่มีการกล่าวหาเกี่ยวพันกันและคดีมีความคืบหน้าไปพอสมควร ประกอบกับข้อเท็จจริงอันเป็นพฤติการณ์แห่งคดีมีข้อเท็จจริง เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
ลักษณะของคดีตามที่มีการกล่าวหาพนักงานสอบสวนจะต้องไปสอบสวน ขยายผลให้ปรากฏถึงตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด โดยหากมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีจะเป็นผลดีต่อการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามมาตรา 61 วรรคสอง และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ หากพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนขยายผลและพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ก็ให้พิจารณาดำเนินการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตามกฎหมาย