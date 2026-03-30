ผบก.ปทุม รับ 8 ตร.คดีอุ้มรีดทอง ตอบไม่ได้ ทำไมคุมตัวผู้เสียหายนาน 8 ชม. ชี้ผิดจริงโทษถึงประหาร
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 มีนาคม ผู้เสียหายที่ถูกแก็งตำรวจกองสืบสวนจังหวัดปทุมธานีอุ้มไปรีดทรัพย์ ได้เดินทางมาที่สภ.ธัญบุรีอีกครั้งพร้อมกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เพื่อชี้ภาพ 8 ตำรวจที่ก่อเหตุเข้าค้นบ้านและอุ้มผู้เสียหายกับสามีไปรีดทรัพย์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ซึ่งในวันนี้มีทางด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รอง ผบช.ตชด.ช่วยราชการภ.1 ได้มาประชุมความคืบหน้าโดยมี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.จ.ปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมด้วย
ทางด้าน นางสาวยุวดี อนุ อายุ 29 ปี ผู้เสียหาย เล่าว่า เหตุเกิดเมื่อเช้าของวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา เวลา 07.27 น. ได้มีรถฮอนด้าสีขาว ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดในที่หน้าบ้าน 1 คัน ไม่เกิน 1 นาที มีรถตู้ตำรวจที่ติดป้ายว่าโพลิส เข้ามาจอดแล้วได้ทำการเปิดประตูรั้วเข้าบ้านไปเลย โดยที่ไม่ได้เรียกเราเลย เข้ามาเอง เข้ามาเองก็ได้งัดประตูหน้าบ้านก่อน แต่มันเปิดไม่ออก เปิดไม่ได้ เขาก็ทำการทุบจนไปทุบห้องของลูกสาว ให้ลูกสาวเรียกแม่กับพ่อออกมา ทีนี้เราได้ยินแล้วเราก็ออกมา เขาก็บอกว่า “มานี่มาฟังหมาย” เขาก็ยืนอ่านหมายให้เราฟังหน้าประตูรั้วบ้าน แต่ว่าเราขอดูเอกสารใบที่เป็นหมาย แต่เขาไม่ให้ดู ไม่ได้ให้มีการเซ็นใดๆ ทั้งสิ้น แล้วเขาก็ได้ทำการเข้าไปในบ้าน เข้าไปตรวจค้นภายในห้องนอน พอเข้าไปในห้องนอนเขายึดโทรศัพท์มือถือของเราทั้ง 2 เครื่อง แล้วขอรหัสผ่านเดี๋ยวนั้นเลย
โดยบอกว่าต้องการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ แล้วก็เข้าค้นทุกห้องเลยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งค้นแล้วทุกห้องมี 4 ห้อง แต่ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ไปเจอสมุด 1 เล่ม ที่มีคนมากู้ยืมเงินเรา แล้วเราเขียนไว้ เราจดไว้ประมาณ 13 คน ยอดเงินไม่ถึง 100,000 บาท เขาก็บอกว่า “คุณปล่อยเงินกู้นะ ผิดกฎหมาย ขึ้นรถไปโรงพักเลย” เราก็ขึ้นไปกับเขา พอไปถึงโรงพักเขาก็บอกว่า “มึงปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายมึงรู้ไหม ทรัพย์สินที่มึงมีอยู่จะถูกยึด ไม่ว่าจะบ้านหรือรถหรืออะไรทั้งสิ้นที่เป็นชื่อของมึง จะโดนยึดทั้งหมด ถ้ามึงไม่อยากโดนยึดทรัพย์สิน ไม่อยากให้ดำเนินคดีทางกฎหมาย กูเรียก 200,000 หามาให้หน่อย”
แล้วหนูก็อยู่ที่โรงพักกับเขาสักพักนึง จนคุยกับแฟนว่าเราไม่มีหรอก 200,000 น่ะ เราไม่มีเงินเขาเอารหัสบัญชีธนาคารเข้าไปเช็กยอดเงิน เรามีเงินไปถึง 200,000 แน่นอน และทีนี้เขาก็เลยบอกว่า “กูให้ 10 นาที หาได้ไหม เอาแค่ 1 แสนบาท หาได้ไหม โทรหาใครก็ได้ ถ้าเอาให้ได้ 1 แสน มึงไม่สงสารลูกมึงบ้างเหรอ ถ้ามึงติดคุกกันไป ลูกมึงจะอยู่กับใคร 2 คน ใครจะเลี้ยงลูกมึง ป่านนี้ข้าวปลาก็ยังไม่ได้กิน ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง”
ผู้เสียหายเล่าต่อว่า ตนก็เลยคิดว่า ก็คิดถึงลูกเป็นห่วงลูก เพราะลูกต้องมาตั้งแต่เช้า ข้าวปลาลูกก็ยังไม่ได้กิน เพราะปกติเราจะเป็นคนหาให้เขากิน เพราะเขายังเด็ก แล้วพอเรายื่นข้อเสนอไปว่า “พี่หนูไม่มีเงินหรอก แต่หนูมีเป็นทอง พี่พาหนูกลับไปบ้านได้ไหม ทองอยู่ที่บ้าน จำนวน 2 เส้น เส้นละ 1 บาท ทั้งหมดเป็นจำนวน 2 บาท” เขาก็บอกได้ พอมาถึงก่อนถึงหน้าปากซอยบ้าน เขาให้โทรหาลูกสาว บอกว่าให้เอาทองมาให้หน่อยหน้าปากซอย ลูกสาวก็เดินเอาทองออกมาให้ แล้วก็ยืนให้กับตำรวจ ที่อยู่บนรถคันนั้น แล้วตำรวจก็ได้ทำการยื่นเงินมาให้หนู 10,000 บาท บอกว่ามาใช้เลี้ยงลูกเพราะพวกหนูไม่มีตังค์เหลือแล้ว แล้วเขาก็ถอยรถออกมาหน้าปากซอย แล้วก็เอาหนูมาทิ้งไว้ตรงป่าเลยปากซอยไปอีก เพื่อให้หนูเดินกลับ
ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้เสียหาย รวมถึงพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมี นายเอกภพ เหลือง ประเสริฐ ผู้ก่อตั้ง เพจสายไหมต้องรอด พาผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว
และหลังจากนี้จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะพฤติการณ์ในวันเกิดเหตุในส่วนของคดีวินัย ผู้บังคับการได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันแรกที่รับทราบเรื่อง โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบควบคู่ไปกับคดีอาญา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง และจะรายงานผลเบื้องต้นให้ผู้บังคับการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนรองจเรตำรวจแห่งชาติ ระบุเพิ่มเติมว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตำรวจภูธรภาค 1 ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ให้ความเป็นธรรมทั้งกับผู้เสียหาย และผู้ถูกกล่าวหา
ขณะเดียวกัน ในกระบวนการสอบสวน หลังจากนี้จะมีการนำภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้เสียหายชี้ยืนยัน หากสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ชัดเจน ก็จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับ ตำรวจที่ถูกกล่าวหา ทั้ง 8 นาย พบว่ามียศตั้งแต่ระดับสารวัตร รองสารวัตร ไปจนถึงชั้นประทวน สังกัดหน่วยงานด้านกองกกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญยังอยู่ที่พฤติการณ์ในวันเกิดเหตุ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการเข้าตรวจค้น จนถึงช่วงเวลาที่อยู่ภายในบ้านผู้เสียหายหลายชั่วโมง ตำรวจทั้ง 8 นายต้องตอบคำถามให้ได้ว่า มีการควบคุมตัว ผู้เสียหายนานขนาดนั้น รวมถึงพฤติกรรมบางอย่างที่ปรากฏในภาพวงจรปิด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า คดีนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน ก่อนสรุปสำนวนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.จ.ปทุมธานี กล่าวว่าตำรวจที่เข้าไปนั้นเป็นระดับสารวัตร 1 นาย ระดับรองสารวัตร 1 นาย และผู้บังคับหมู่ 6 นาย ทั้ง 8 นายเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ หรือ นปพ. สังกัดกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจากการสอบปากคำเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกล่าวหาให้การว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ จึงรวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลออกหมายค้นและหมายจับ ซึ่งศาลจังหวัดธัญบุรีได้อนุมัติหมายค้นอย่างถูกต้อง ก่อนเข้าตรวจค้นบ้านผู้เสียหาย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการตรวจค้น กลับมีข้อกล่าวหาจากผู้เสียหายว่า ถูกควบคุมตัวไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และมีพฤติการณ์ข่มขู่เรียกทรัพย์ ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้บังคับการฯ ระบุว่า เป็นข้อกล่าวหาที่ต้องตรวจสอบ โดยฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาขณะเดียวกัน
จากการตรวจสอบไทม์ไลน์พบข้อพิรุธหลายจุด โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 07.00 น. และเสร็จสิ้นราว 08.00 น. ก่อนพาผู้เสียหายไปที่กองกำกับการสืบสวนในเวลาประมาณ 09.00 น. แต่กลับมีการควบคุมตัวไว้นานถึงช่วงเย็นประมาณ 17.00 น. ซึ่งยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ชัดเจนว่า เหตุใดจึงต้องใช้เวลานานถึง 7-8 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นจากภาพวงจรปิด ที่ปรากฏพฤติการณ์เกี่ยวกับการรับส่งสิ่งของบางอย่างไปยังรถของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเรียกรับทรัพย์หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่เตรียมเรียกสอบพยานเพิ่มเติมในทุกประเด็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ย้ำว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียด โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ เช่น มีการเรียกรับเงินจริงหรือไม่ มีการต่อรองหรือข่มขู่หรือไม่ และเหตุใดจึงใช้เวลาควบคุมตัวนานผิดปกติ รวมถึงตรวจสอบว่าบันทึกการสอบสวนมีความครบถ้วนหรือไม่พร้อมกันนี้ จะมีการนำภาพถ่ายของตำรวจทั้ง 8 นาย ให้ผู้เสียหายชี้ยืนยันตัวบุคคล เพื่อแยกพฤติการณ์ของแต่ละคนว่า มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับใด เนื่องจากผู้เสียหายอยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เป็นเวลาหลายชั่วโมง จึงเชื่อว่าสามารถจดจำรายละเอียดได้สำหรับตำรวจทั้ง 8 นาย
ขณะนี้ยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของต้นสังกัด และอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนทั้งทางอาญาและวินัย โดยผู้บังคับการฯ ยืนยันว่า จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะการตรวจสอบพฤติการณ์รายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจน
เบื้องต้นหากเป็นไปตามที่ผู้เสียหาย กล่าวหา จะมีกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องคือมาตรา 148 , 149 เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจและจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น โทษจำคุก 5 ปีถึง 20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 4 แสนบาทหรือโทษสูงสุดประหารชีวิต
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงข้อหาตามมาตรา 310 , 337 กักขังหน่วงเหนี่ยว และบังคับข่มขืนใจให้ผู้อื่น ยินยอมกระทำตาม โดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพ และข่มขู่กรรโชกทรัพย์ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ หากพบว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มียกเว้นและให้ประชาชนมั่นใจ