ระทึกกลางดึก! ไฟไหม้เต็นท์ประกอบอาหาร หลังวัดญวนสะพานขาว
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม สำนักงานเขตดุสิต รายงานว่า คุมเพลิงสงบ เหตุไฟไหม้เต็นท์ประกอบอาหาร หลังวัดญวนสะพานขาว
เมื่อเวลาประมาณ 03.11 น. ที่ผ่านมา (31 มี.ค. 69) เกิดเหตุเพลิงไหม้เต็นท์ประกอบอาหาร บริเวณหลังเมรุวัดสมณานัมบริหาร หรือวัดญวนสะพานขาว แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากสถานีภูเขาทองและสามเสน เข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็ว เข้าทำการฉีดสกัด สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลา 03.30 น. ตรวจสอบแล้ว ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือติดค้างภายในอาคาร
สำนักงานเขตดุสิตโดยฝ่ายเทศกิจร่วมอำนวยความสะดวกจราจร ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น ทั้งนี้สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เขตดุสิต จะดำเนินการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อประเมินความเสียหายโดยรวมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
ภาพ : ศูนย์วิทยุพระราม199/ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายโยธา/ฝ่ายเทศกิจ