ติดคุกถูกเพื่อนตีท้ายครัว พ้นเรือนจำล้างแค้นไล่ยิงเพื่อนดับ 1 เจ็บ 1 หน้าที่พักย่านรามคำแหง
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 21 .00 น. วันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.ยุทธพงษ์ แต้มทอง รอง สว. (สอบสวน) สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุยิงกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณซอยรามคำแหง 64/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยพ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.หัวหมาก เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญ และมูลนิธิสยามร่วมใจ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่พัก สูง 5 ชั้น บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารพบศพนายอัตถพล (สงวนนามสกุล) หรือ ฟู อายุ 43 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป สภาพศพนอนหงาย ใส่เสื้อยืดแขนสั้น สีน้ำเงิน กางเกงลายพราง สีเขียว-ขาว มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .357 ที่ชายโครงขวา 1 นัด บริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด .357 จำนวน 6 ปลอก และกระสุนขนาดเดียวกัน 4 นัด ทางเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ได้รับอาการบาดเจ็บทราบเพียงชื่อเล่นคือ นายอาร์ม อายุประมาณ 36 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตาย มีอาชีพขี่วิน จยย. ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเดียวกัน เข้าที่บริเวณท้อง และขาขวา ทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งรพ.รามคำแหง เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้พ้นขีดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สอบสวนทราบว่า โดยปกติผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ พักอาศัยอยู่ที่อาคารดังกล่าว ซึ่งก่อนเกิดเหตุทั้ง 2 ราย เดินอยู่ข้างอาคารที่พัก จู่ๆนายราม ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และยังเคยเป็นเพื่อนกับทั้ง 2 ราย ทราบข่าวว่านายอาร์ม แอบไปตีท้ายครัวมีสัมพันธ์สวาทกับเมียที่รัก ขณะตัวเองรับโทษอยู่ในเรือนจำ จนเกิดความแค้นจึงยกพวกมาไล่ยิงนายอาร์ม บาดเจ็บ ส่วนนายฟู เสียชีวิต โดยขณะที่วิ่งไล่ยิงมีกระสุนบางนัดด้านยิงไม่ออกต้องสไลด์ลูกกระสุนทิ้ง เมื่อระบายความแค้นเสร็จสิ้นจึงพากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ และเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย พร้อมทั้งสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อสรุปในสำนวนคดี ก่อนเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป