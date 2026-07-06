คุมตัวฝากขัง 2 ผู้ต้องหา ส่งพัสดุซุกเฮโรอีน ให้แอร์มีนา หิ้วไปออสเตรเลีย

คุมตัวฝากขัง ‘อุทัย-นันทวัฒน์’ 2 ผู้ต้องหา ส่งพัสดุซุกเฮโรอีน ให้แอร์มีนา หิ้วไปออสเตรเลีย
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ตำรวจ บช.ปส.ได้คุมตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ 2 ผู้ต้องหาในคดีขนและซุกซ่อนเฮโรอีนในกล่องพัสดุ ส่งไปให้แอร์มีนาหิ้วไปออสเตรเลีย ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อนำตัวไปฝากขังยังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
โดยนายนันทวัฒน์สวมหน้ากากอนามัยเดินออกมาเป็นคนแรก และตามด้วยนายอุทัยที่สวมหน้ากากอนามัยและสวมฮู้ดคลุมศีรษะออกมา
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามทั้งสองคน แต่ทั้งสองคนส่ายหน้าปฏิเสธที่จะพูด ก่อนจะขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังของ บช.ปส.ไปทันที
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบสื่อมวลชนให้อยู่เพียงฝั่งเดียว เพื่อเปิดพื้นที่ในการคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถได้อย่างเป็นระเบียบ เนื่องจากมีผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายอื่นๆ ถูกควบคุมตัวออกไปพร้อมกับผู้ต้องหาในคดีแอร์มีนาด้วย
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