โฆษกป.ป.ส.เผย ผู้รับชาวไทย เดียร์ อยู่ออสเตรเลีย นาน10 ปี ศาลเมลเบิร์นชี้ชะตา แอร์มีนา14 ก.ย.

โฆษก ป.ป.ส.เผย รู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อต แอร์มีนา เป็นคน สปป.ลาว ส่วนผู้รอรับพัสดุปลายทางที่ออสเตรเลีย เป็นคนไทยชื่อ นางเดียร์ พบข้อมูลอยู่ออสเตรเลียมานานกว่า 10 ปี มีอาชีพทำเป็นหลักแหล่ง ศาลแขวงเมลเบิร์นนัดหมายฟังคำสั่งคดี ให้ความมั่นใจ มีนายังไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดข้ามชาติของออสเตรเลีย ขอเดินหน้าหาหลักฐานสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือการแก้ต่างทางคดี
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 6 ก.ค. ที่ ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก-สมุย จ.สุราษฎร์ธานี น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และในฐานะโฆษก ป.ป.ส. เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าทางคดี ในการสืบสวนขยายผลกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเนื่องจากนำพายาเสพติดเฮโรอีนซุกซ่อนไปในกระเป๋าสินค้าไทยนั้น ตอนนี้เราได้แบ่งการทำงานร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่นอย่างคดีที่เราจับกุมได้ที่กรุงเทพฯ จำนวน 3-4 คดี ปริมาณยาเสพติดเกี่ยวข้องประมาณ 26 กก. ซึ่งเราได้เเบ่งตรงนี้ให้เป็นในส่วนความรับผิดชอบขยายผลของดีเอสไอด้วย เพราะเป็นเรื่ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลังพบว่าไรเดอร์ (นายอุทัย) ได้รับออเดอร์จากคนต่างชาติและยังมีกรณีของสองสามีภรรยา (นายอาทิตย์ ชาวไทย และนางทัดสะพอน ชาวลาว) ที่มีการรับส่งพัสดุมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแบบสำเร็จรูป โดยรวมแล้วลักษณะการส่งพัสดุมี 2 รูปแบบ คือ ส่งผ่านไปรษณีย์ หรือส่งทางมือชนมือ ซึ่งในการส่ง 2-3 รอบของกรณีนายอุทัย (ไรเดอร์ที่ส่งพัสดุไปให้ น.ส.มีนา ที่คอนโดคอนโดมิเนียมย่านบางนา) ก็มีกระบวนการค่อนข้างใหญ่ อีกทั้งทาง พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) ก็บอกว่ามันมีเรื่องสแกมเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยมีการสร้างเพจอวตาร์ และหว่านแหไปที่คนอาชีพแอร์โฮสเตสหรือคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ เพื่อให้รับหน้าที่หิ้วยาเสพติดไป ฉะนั้น เมื่อเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติจึงต้องให้ดีเอสไอรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษ
น.ส.อารีภักดิ์ เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ เราได้มีการหารือกับตำรวจ AFP เนื่องจากทราบชื่อผู้รับพัสดุปลายทาง คือ นางเดียร์ (ขอสงวนชื่อและนามสกุลจริง) โดยเป็นคนไทย เเละเราพบว่าเธอมีตัวตนจริง ๆ ตอนนี้กำลังสืบให้ถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับนางเดียร์คือใคร เพราะคงไม่ได้มีแค่คนไทยคนนี้เท่านั้น คงทำเป็นขบวนการ อีกทั้งตำรวจ AFP เองก็อยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายในประเทศออสเตรเลียเช่นเดียวกัน สำหรับการสอบปากคำแฟนหนุ่มของ น.ส.มีนา ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของการรีเช็คสิ่งของพัสดุที่รับมาเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.69 เราก็ได้เชิญแฟนหนุ่มของ น.ส.มีนา มาให้ถ้อยคำที่ ป.ป.ส. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ให้ความร่วมมือดี และตัวเขาเองก็มีอาชีพการงานที่ดี เขาให้ถ้อยคำว่า วันนั้นหลังจาก น.ส.มีนา แฟนสาว รับสิ่งของพัสดุถือขึ้นห้องพักมาแล้ว ทั้งคู่ก็มีการช่วยกันนำของวางที่พื้น เปิดซิปทุกใบเพื่อดู แต่แล้วไม่เห็นมีอะไร ก็เลยบรรจุสิ่งของใส่กระเป๋าเดินทางของ น.ส.มีนา เพื่อเตรียมเดินทางบินปกติ อีกทั้งในตอนที่กระเป๋าสัมภาระของ น.ส.มีนา ผ่านเครื่องเอกซเรย์ที่เมืองไทยก็พบเป็นแท่งสีส้มปกติ ไม่พบอะไรที่ผิดปกติ
น.ส.อารีภักดิ์ เปิดเผยอีกว่า ในทางการสืบสวนพบว่าคนที่ชื่อเดียร์ ซึ่งเป็นคนไทย ที่รอรับพัสดุจาก น.ส.มีนา นั้น เชื่อว่านางเดียร์เป็นแค่ 1 ในผู้รับ เพราะเราสืบจากการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลีย แล้วพบว่ามันมีหลายครั้งที่ปลายทางผู้รับพัสดุปรากฏชื่อเดียร์ เรามีหลักฐานหลายรายการที่โยง เรามอบให้ทางการออสเตรเลียเเล้ว ทั้งนี้ แม้เราจะทราบชื่อนามสกุลของคนชื่อเดียร์แล้ว เรายังพบด้วยว่านางเดียร์ ได้พำนักอยู่ประเทศออสเตรเลียมานานหลายปี เป็น 10 กว่าปี มีอาชีพทำ แต่ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นพลเมืองชาวออสเตรเลียหรือไม่ และล่าสุดยังไม่พบความชัดเจนว่ากรณีของสองสามีภรรยา (นายอาทิตย์ และนางทัดสะพอน)
ที่ถูกจับกุมตัวฝากขังนั้น จะเชื่อมโยงกับกรณียาเสพติดเฮโรอีนล็อตของ น.ส.มีนา หรือไม่ อย่างไร เพราะต้องให้ดีเอสไอไปขยายผลดูแผนประทุษกรรม ส่วนเรื่องค่าจ้างที่ก่อนหน้านี้ระบุว่า น.ส.มีนา จะได้รับ 8,800 บาท หากสามารถนำส่งพัสดุไปยังปลายทางได้ แต่ล่าสุดพบว่าตัวเลขคือ 3,400 บาท นั้น ตนต้องเรียนว่า 8,800 บาท คือ คำกล่าวอ้างของทางออสเตรเลียที่เจอในโทรศัพท์มือถือของ น.ส.มีนา แต่ในความเป็นจริง เรายังไม่ทราบว่ายอดเงิน 1,700 บาท จำนวน 2 ครั้งที่จะต้องโอนมายัง น.ส.มีนา หากของไปส่งถึงปลายทาง จะเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน เราเห็นบัญชีธนาคารของ น.ส.มีนา มีเงินแค่ไม่กี่พันบาท จึงยังไม่ขอตอบลงรายละเอียด ขอให้มีการสืบสวนเชิงลึกให้เสร็จสิ้นก่อน
น.ส.อารีภักดิ์ เปิดเผยอีกว่า ส่วนไรเดอร์ที่ถูกจับกุมนั้น (นายอุทัย) ตัวเขายืนยันว่าเขาทำเรื่องนี้ประมาณ 3-4 ครั้ง แต่การส่งของให้ น.ส.มีนา ถือเป็นครั้งแรก ส่วนปลายทางของพัสดุล็อตของ น.ส.มีนา ว่าปลายทางแท้จริงจะไปที่ไหนนั้น จะเป็นการขยายผลโดยทางการออสเตรเลีย ส่วนนางเดียร์ ที่จะต้องรอรับพัสดุจาก น.ส.มีนา ที่โรงแรม หรือที่ใดนั้น ตนยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด เพราะว่าเป็นในส่วนของทางการออสเตรเลียที่จะใช้ในการขยายผล ส่วนเจ้าของต้นทางพัสดุที่พบข้อมูลว่าอาจเป็นคน สปป.ลาว จำนวน 2 รายนั้น ตนต้องเรียนว่า การขนย้ายยาเสพติด เราทราบอยู่แล้วว่าต้นทางคือสามเหลี่ยมทองคำ
ซึ่งก็อยู่ในทางภาคเหนือของไทยขึ้นไป การที่จะลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศ เขาก็ต้องมีความพยายามจะนำเข้าทางภาคเหนือของไทยและภาคอีสาน ซึ่งในส่วนของทางพื้นที่ภาคเหนือ เราก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ (นบ.ยส.35) ที่ร่วมกับทางกองทัพบก ในการแก้ไขสกัดกั้นทางชายแดน แต่พอสกัดทางภาคเหนือเข้มข้น เขาก็หนีมาใช้เส้นทางภาคอีสาน เราเลยตั้งเจ้าหน้าที่ นบ.ยส.24. หรือหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมา
ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าฝั่งนั้นละเลย เพราะ สปป.ลาว ก็มีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลอันดีกับเรามาโดยตลอด เรามีประชุมทวิภาคีกันมาต่อเนื่อง แต่มันก็ยังมีความพยายามเล็ดลอดเข้ามาทางอีสาน เพราะหนีจากทางเหนือมา นอกจากนี้ ในการเล็ดลอดเข้ามาจากทางภาคอีสาน พบว่าส่วนใหญ่ข้ามมาจากจังหวัดนครพนม บึงกาฬ อย่างล่าสุดเพิ่งจับยายาบ้าไป 5 ล้านเม็ด ในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย เป็นต้น เนื่องด้วยประเทศไทยติดกับแม่น้ำโขง หากจะต้องนั่งเฝ้าตลอดเวลา ก็คงมีบ้างที่เล็ดลอดเข้ามา แต่ยืนยันว่าเรามีการตรวจพื้นที่บริเวณแม่น้ำโขงอยู่เสมอ ซึ่งก็ยังพบว่ายาเสพติดบางล็อต พอผ่านจากภาคอีสานเข้ามาแล้ว มีทั้งกรณีที่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยก่อนมาถึงประเทศไทยด้วยซ้ำ จากนั้นเมื่อนำเข้าประเทศไทยได้แล้วก็จะมีการกระจายไปพักยาเสพติดไว้ในพื้นที่ตอนไหนของประเทศไทย
น.ส.อารีภักดิ์ เปิดเผยอีกว่า จากพยานหลักฐานในตอนนี้ ยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่า น.ส.มีนา มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดเฮโรอีนหรือไม่ เพราะมันมีหลายส่วนเกี่ยวข่อง มีหลายประเด็น เช่น คำให้การของไรเดอร์นายอุทัย ที่อ้างว่าส่งให้น้องครั้งแรก จึงมองว่าน้องอาจไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็ยังต้องหาคำตอบหลายประเด็น เพื่อดูว่าไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฉะนั้น หากท้ายสุดน้องไม่เกี่ยวข้องจริง ๆ สิ่งที่เราทำได้ คือ เราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดที่สืบสวนสอบสวนได้มอบให้กับสถานทูตไทย กงศุลกากร และทางการออสเตรเลีย เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เนื่องจากเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันก็ต้องดูแลกัน และในตอนนี้ทางกงศุลกากรก็รับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว เราจะส่งข้อมูลให้ทั้งหมดเพื่อให้น้องได้ใช้ในการแก้ต่างทางคดี เพราะตอนนี้น้องยังไม่ใช่ผู้ต้องหา แต่เป็นเพียงคนที่ถูกขังเอาไว้สำหรับดำเนินคดี ส่วนสภาพความเป็นอยู่ของน้องในตอนนี้ก็พบว่ายังอยู่โอเคดี มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ส่วนเจ้าของยาเสพติดตัวจริงอาจไม่ใช่มาจากทาง สปป.ลาว เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะทั้งหมดมาจากองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งบางทีคนที่ถูกจับกุมอาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของขบวนการ เพราะตอนนี้เราพบว่าเขามีการแบ่งหน้าที่กันทำ มีการแบ่งตอน ไม่ให้เชื่อมโยงกัน ไม่ให้เจอกัน ทำเพียงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองไป
น.ส.อารีภักดิ์ เปิดเผยอีกว่า ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังการใช้บัญชีเฟสบุ๊ค “Rose Rose” จะเป็นคนลาวหรือไม่นั้น ตนมองว่าเป็นได้ทั้งหมด ทั้งคนไทย คนต่างชาติ คนออสเตรเลีย เราจะยังไม่ปักใจ เพราะว่ามันเป็นเพจอวตาร์ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้ เราจึงต้องขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ไม่ว่าจะเป็นดีเอสไอ หรือตำรวจ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และจะได้เอาผลลัพธ์ทั้งหมดไปหารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนรายงานทางคดีอีกครั้งในภายหลัง ส่วนกรณีที่มีการสงสัยว่าพัสดุที่ถูกส่งมา มักมาจากทางภาคเหนือหรือภาคอีสาน อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายหนูเฉิน หรือไม่นั้น เราพบว่าในขบวนการค้ายาเสพติด
เราจะยังไม่ปักใจว่าเป็นขบวนการเดียวกัน หรือจะไม่ปักใจว่าอาจไม่ใช่ขบวนการเดียวกัน เพราะในการทำงาน หากสืบสวนและพบความเชื่อมโยงขยายผลพบว่าท้ายสุดแล้วอาจจะเป็นคนกลุ่มเดิมก็เป็นไปได้ เพราะตอนนี้คนที่ทำเรื่องยาเสพติดมีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า หากดูจากร่องรอยแผนประทุษกรรม ก็อาจเป็นคนหน้าใหม่ในวงการก็เป็นไปได้ ส่วนเรื่องเส้นทางการเงิน เนื่องด้วยเรื่องยาเสพติดอาจไม่ใช่เพียงอาชญากรรมเดียว แต่มันเชื่อมโยงกับหลายเรื่อง เพราะล้วนมีการนำเงินไปฟอก มันอาจเอาเงินไปทำอาชญากรรมอื่น ทั้งนี้ ตอนนี้เราก็ต้องฝากความหวังไว้กับทางการออสเตรเลียที่จะขยายผลในเรื่องของเครือข่ายปลายทาง เพราะบางส่วนเราก็ได้ให้ข้อมูลไปหมดแล้ว เชื่อว่าฝีมือของทางการออสเตรเลียไม่เบา ส่วนจะรู้ผลการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง น.ส.มีนา ในคดียาเสพติดนั้น เราจะรู้ในวันที่ 14 ก.ย.69 เนื่องด้วยน้องจะต้องขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์น ระหว่างนี้เราจึงต้องเร่งหาข้อมูลไปสนับสนุนช่วยเหลือน้องให้มากที่สุด