ทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน มูลค่า 3.6 ล้าน รวบหนุ่มปัตตานี สารภาพสั่งจากมาเลย์ ขายหาเงินเที่ยว

กองปราบฯทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยา และบุหรี่เถื่อนมูลค่ากว่า 3.6 ล้าน รวบหนุ่มปัตตานี สารภาพสั่งจากมาเลเซียส่งข้ามชายแดน กระจายขายในพื้นที่ ทำมานานกว่า 1 ปี หาเงินเที่ยวเตร่
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป.พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สารวัตร กก.6 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุมนายซาฮาบุดดีน อายุ 23 ปี ชาว จ.ปัตตานี พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่เถื่อนหลากหลายยี่ห้อ รวมกว่า 73,200 มวน มูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านบาท ภายในบ้านหลังหนึ่ง หมู่ 6 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ จ.ปัตตานี ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เถื่อนให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างเปิดเผย จึงวางกำลังลงพื้นที่สืบสวนติดตามพฤติกรรม
จากการสืบสวนพบว่า นายซาฮาบุดดีน เป็นเอเยนต์รายสำคัญของขบวนการ และดัดแปลงบ้านพักให้เป็นสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เถื่อนที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรอส่งต่อให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น ก่อนจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท
สอบสวน นายซาฮาบุดดีน รับสารภาพว่า บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดสั่งซื้อจากพ่อค้าชาวมาเลเซีย ก่อนลักลอบนำเข้าทางช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ส่วนบุหรี่เถื่อนรับซื้อต่อจากพ่อค้ารายใหญ่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี แล้วนำมากระจายขายต่อให้ลูกค้า โดยทำลักษณะนี้มานานกว่า 1 ปี เนื่องจากต้องการหาเงินไว้ใช้เที่ยวเตร่กับกลุ่มเพื่อน จึงแจ้งข้อหา “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ซึ่งของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือของต้องห้าม โดยยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากร” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยะรัง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป