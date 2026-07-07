กองปราบฯทลายโกดัง บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยา และบุหรี่เถื่อนมูลค่ากว่า 3.6 ล้าน รวบหนุ่มปัตตานี สารภาพสั่งจากมาเลเซียส่งข้ามชายแดน กระจายขายในพื้นที่ ทำมานานกว่า 1 ปี หาเงินเที่ยวเตร่
เมื่อวันที่ 7กรกฎาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป.พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สารวัตร กก.6 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุมนายซาฮาบุดดีน อายุ 23 ปี ชาว จ.ปัตตานี พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่เถื่อนหลากหลายยี่ห้อ รวมกว่า 73,200 มวน มูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านบาท ภายในบ้านเลขที่ 169/1 หมู่ 6 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ จ.ปัตตานี ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เถื่อนให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างเปิดเผย จึงวางกำลังลงพื้นที่สืบสวนติดตามพฤติกรรม
จากการสืบสวนพบว่า นายซาฮาบุดดีน เป็นเอเย่นต์รายสำคัญของขบวนการ และดัดแปลงบ้านพักให้เป็นสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เถื่อนที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรอส่งต่อให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น ก่อนจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท
สอบสวน นายซาฮาบุดดีน รับสารภาพว่า บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดสั่งซื้อจากพ่อค้าชาวมาเลเซีย ก่อนลักลอบนำเข้าทางช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ส่วนบุหรี่เถื่อนรับซื้อต่อจากพ่อค้ารายใหญ่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี แล้วนำมากระจายขายต่อให้ลูกค้า โดยทำลักษณะนี้มานานกว่า 1 ปี เนื่องจากต้องการหาเงินไว้ใช้เที่ยวเตร่กับกลุ่มเพื่อน จึงแจ้งข้อหา “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ซึ่งของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือของต้องห้าม โดยยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากร” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยะรัง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป