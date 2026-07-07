บุกทลายโรงงานแหล่งผลิตยาลดความอ้วนมรณะ ยี่ห้อดังในตำนาน ‘ศุภมาส’ เตรียมลุยเอง
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 11.00 น. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. และเภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม เลขาฯ อย. พร้อมเจ้าหน้าที่ อย. บุกทลายโรงงานแหล่งผลิตยาลดความอ้วนมรณะในตำนาน ยี่ห้อบาชิ
หากมีรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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