รวบสาวแสบ ผันตัวจากลูกน้อง สู่เจ้าแม่นอมินีเปิด 50 บริษัทให้แก๊งคอลฯ ฟอกเงินกว่า 100 ล้าน

กองปราบฯ บุกจับสาวแสบ เปิดบริษัทให้แก๊งสแกมเมอร์ มีทั้งบริษัทม้า-ซิมม้า ฟอกเงินกว่า 100 ล้าน สารภาพเคยร่วมงานแก๊งมิจฉาชีพ-เว็บพนัน ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนผันตัวมารับงานเอง
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ต.อดิศร อินทิยศ สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.ธัญรัศม์ อายุ 46 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.570/2569 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2569 ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, ร่วมกันฟอกเงิน, สมคบฟอกเงิน, อั้งยี่ และซ่องโจร” โดยจับกุมตัวได้บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบกลุ่มมิจฉาชีพหลอกร่วมลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แอบอ้างการประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กลุ่มหน้าม้าคอยชักชวนผู้เสียหาย ไปจนถึงกลุ่มรับเปิดบัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคล หรือบริษัทนอมินี ซึ่งจัดตั้งขึ้นมากกว่า 50 บริษัท เพื่อใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินจากเหยื่อ
มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก สูญเงินรวมกว่า 100 ล้านบาท และทยอยเข้าแจ้งความตามสถานีตำรวจในหลายพื้นที่ จนมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า 50 ราย
จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่า น.ส.ธัญรัศม์เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทนอมินี ซึ่งเป็น 1 ในกว่า 50 บริษัทที่ถูกใช้เป็นบริษัทบังหน้าให้ขบวนการมิจฉาชีพ โดยมีผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทดังกล่าวรวมแล้วกว่า 3 ล้านบาท ภายหลังผู้ต้องหาได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ กระทั่งเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด
สอบสวน น.ส.ธัญรัศม์รับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้เคยเดินทางไปทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้าน กระทั่งเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน ก่อนร่วมกับอดีตเพื่อนร่วมงานจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลรวม 4 แห่ง ส่งต่อให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นำไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมาย โดยได้รับผลตอบแทนในลักษณะเงินปันผลหรือส่วนแบ่งรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ ผู้ต้องหายังรับว่าเคยทำหน้าที่จัดหาและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ หรือ “ซิมม้า” เพื่อส่งให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นำไปใช้ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนอีกด้วย จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป