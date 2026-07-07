ตร.ไซเบอร์ สอยคาจอ อินฟลูเอนเซอร์ สายลูกหนัง วิเคราะห์บอลแทงสกอร์ แอดไลน์เข้ากลุ่ม VIP

ไซเบอร์ สอยคาจอทลายรัง อินฟลูเอนเซอร์ สายลูกหนัง จับกุม วาว-จารุวัฒน์ กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์สดวิเคราะห์บอลแทงสกอร์ ก่อนหลอกล่อให้แอดไลน์เข้ากลุ่ม VIP เล่นพนัน เจ้าตัวสารภาพรับค่าจ้างเดือนละ 5 หมื่นบาท
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญา489/2569 ลงวันที่ 6 ก.ค. เข้าตรวจค้นห้องพัก558/660 คอนโดแห่งหนึ่ง ถ.รัชาดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง ก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์ พริบไหว หรือวาว อายุ44 ปี พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์,โน๊ตบุ๊คและไอแพด
สืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ได้ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชี “เจาะลูกหนัง วาว77ดาว” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 5,329 ราย และมียอดกดถูกใจคลิปสูงถึง 14,800 ครั้ง มีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์สดทำทีเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญ คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำ เมื่อเริ่มมีแฟนคลับหลงเชื่อก็จะแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นพนันออนไลน์ ผ่าน Line ID และเว็บไซต์ และเมื่อตรวจสอบก็พบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยและแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง 2 เว็บไซต์ ประกอบด้วย https://ufafat11.com/ และ https://member2.ufa747.farm/ เพื่อให้สมาชิกกดสมัคร พร้อมโปรโมชั่นล่อใจ หากเป็นสมาชิกใหม่และยอมเติมเงินตามเรทตั้งแต่ 300, 500, 1,000 ไปจนถึง 2,000 บาท จะได้รับของที่ระลึกสายสปอร์ต เช่น เสื้อกีฬา กระเป๋า แก้วน้ำ และหมวกฟรี เป็นต้น
ทั้งนี้ระหว่างเข้าตรวจค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อน หลังจากไลฟ์สดฟุตบอลโลกรอบ 16 ทีมสุดท้ายระหว่าง สหรัฐอเมริกาและเบลเยียม อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือน โดยทำมาแล้ว 2 เดือน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตามพรบ.การพนัน ส่ง พนักงานสอบสวนบก.สอท.1 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป