ปิดหน้าออนไลน์: เจาะลึกเก้าอี้ ปลัดยุติธรรมคนใหม่ สัมพันธ์ลึก โยกตามวาระ หรือนัยการเมือง?

เจาะลึกเก้าอี้ ปลัดยุติธรรมคนใหม่ สายสัมพันธ์ลึก โยกย้ายตามวาระ หรือ นัยทางการเมือง?
การโยกย้าย เก้าอี้ข้าราชการระดับ “ปลัดกระทรวง” ไม่เคยมีคำว่าธรรมดา มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม แม้ฉากหน้าจะดูเหมือนการแต่งตั้งโยกย้ายตามระเบียบราชการปกติ แต่การโยก “ปลัดต่าย – พงษ์สวาท นีละโยธิน” ไปนั่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ย่อมทำให้สปอตไลท์ทุกดวงจับจ้องว่า
นี่คือฉากแรกของการเปิดทางเพื่อ “จัดทัพใหม่” ใช่หรือไม่?
เหตุผลที่ทำให้เก้าอี้นี้น่าจับตา เพราะผู้ที่เข้ามาเสียบ ในตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม คนใหม่ คือ “บิ๊กบอย – ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร” ซึ่งเป็นการโอนย้าย “ข้ามห้วย” มาจากตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ซึ่งในแวดวงสีกากีและข้าราชการพลเรือน การข้ามห้วยมานั่งเก้าอี้เบอร์หนึ่งของกระทรวงใหญ่แบบนี้ ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยนัก หากไม่มี “สัญญาณพิเศษ” รองรับ
หากย้อนดูโปรไฟล์ ต้องยอมรับว่า บิ๊กบอย- ปิยะศิริ คือลูกหม้อตัวจริงของ กระทรวงยุติธรรม ที่มีเส้นทางเติบโตอย่างโดดเด่นในสายงานปราบปราม คดีพิเศษ และงานความมั่นคงระดับประเทศ อดีตผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และรองโฆษกดีเอสไอ เจ้าของฉายา “มือปราบแชร์ลูกโซ่”
จากผลงานนำทีมบุกรวบตัว ซีอีโอ และทลายเครือข่ายคดีประวัติศาสตร์อย่าง Forex-3D จากนั้น ไปนั่งรองเลขาธิการ ป.ป.ส. ขับเคลื่อนงานทลายเครือข่ายและตัดวงจรยาเสพติดระดับนโยบาย
ช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 โอนย้ายข้ามสายงานไปเป็น รองเลขาธิการ ศอ.บต. ต่อมาปี 2568 ตุลาคมครม.ไฟเขียวขึ้นเป็น เลขาฯศอ.บต. และล่าสุด 7 กรกฎาคม ครม. มีมติรับโอนข้ามห้วยกลับคืนถิ่นเก่า ในฐานะปลัดกระทรวงยุติธรรม
แน่นอนว่า วงในวิพากษ์วิจารณ์กันแซด! เพราะการขยับ ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการครบวาระ 4 ปี ของ ปลัดต่าย แต่มันสะเทือนไปถึงสายสัมพันธ์ระดับ “หลังบ้าน” เนื่องจากปลัดใหม่ป้ายแดงคนนี้ มีดีกรีเป็นถึง “น้องชายอดีตภริยานายกรัฐมนตรี”
ในยามที่รัฐบาลต้องการเอกภาพและความมั่นคงทางกฎหมายสูงสุด การส่งคนคุ้นเคยที่ไว้ใจได้ และมีฝีมือมาคุมกลไกยุติธรรม จึงมักถูกมองว่าเป็น “ตั๋วพิเศษสายตรง” เพื่อเคลียร์ทางรับภารกิจร้อน
หลังจากนี้ คงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดว่า เก้าอี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำ ของ “บิ๊กบอย” จะกลายเป็น “เกราะคุ้มภัย” ให้กับรัฐบาล หรือจะเป็น “ชนวนระเบิด” ลูกใหม่ทางการเมือง