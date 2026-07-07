เปิดคำพิพากษา คุก 5 ปี ทรงชัย นกขมิ้น อดีตนายกอบต.ราชาเทวะ คดีจัดซื้อ เสาไฟกินรี

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 5 ปี อดีตนายก อบต.ราชาเทวะ กับพวกรวม 2 คน จัดซื้อเสาไฟกินรี ปี 56 ส่วนที่เหลือยกฟ้อง 2 จำเลยยื่นประกัน ระหว่างอุทธรณ์ศาลอนุญาต ตีราคาคนละ 400,000 บาท
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ฟ้อง นายทรงชัย นกขมิ้น เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กับพวกรวม 10 คน ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ, ความผิดต่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรณีพวกจำเลยร่วมกันจัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี ช่วงปี 2556 และมีการนำงบประมาณมาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการฯ ช่วงปี 2562 โดยไม่เหมาะสม
จำเลยทั้ง 10 คนให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1-3 รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ
พิพากษาว่า นายทรงชัย จำเลยที่ 1 และ น.ส.วาสนา จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยที่ 1-2 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 5 ปี
ให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 คดีนี้นี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท 53/2568 ของศาลนี้ ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท 190/2566 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท 103/2567 ของศาลนี้ และนับโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท 53/2568 ของศาลนี้ เนื่องจากคดีดังกล่าวศาลพิพากษายกฟ้อง จึงไม่อาจนับโทษต่อได้ ข้อหาอื่นและคำขออื่นให้ยก กับให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3-10
ทั้งนี้ ภายหลังฟังคำพิพากษา จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัว ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้นับเป็นคดีที่สองที่นายทรงชัย ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก โดยคดีแรกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีคำพิพากษาเมื่อเดือนมิ.ย.68 ตัดสินลงโทษจำคุก นายทรงชัย เป็นเวลา 4 ปี และปรับ 200,000 บาท ในคดีทุจริตโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง เมื่อปี 2557 และกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง