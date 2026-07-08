สน.มักกะสัน สั่งย้ายตำรวจจราจร ตั้งกรรมการสอบ หลังปรับ หนุ่มลาว 500 แต่ไร้ใบสั่ง ยันไม่นิ่งนอนใจ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ หนุ่มลาวขับรถเที่วกรุงเทพ กลับเจอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่ชวนตั้งข้อสงสัย โดยเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถ เผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่ขับยนต์ป้ายทะเบียนต่างประเทศ แล้วถูกตำรวจเรียกตรวจ โดยระบุว่าถูกปรับ 4,000 บาท แต่ต่อมาทางหนุ่มลาวได้ขอความเห็นใจ ตำรวจจึงลดเหลือ 500 บาท โดยที่ไม่ออกใบสั่งให้ ทำให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากนั้น
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ออกแถลงการณ์ผ่านเพจ “สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน Makkasan Metropolitan Police Station” ระบุว่า
กรณีสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่คลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสัน ปฏิบัติหน้าที่จราจรบริเวณแยกมารยาทดี ได้ทำการเรียกรถยนต์เพื่อตรวจสอบ เนื่องจากพบเป็นป้ายทะเบียนต่างประเทศ
โดยมีข้อความที่โพสต์ ดังนี้ “หนุ่มลาว ขับรถเข้ากรุงเทพครั้งแรก เจอตำรวจเรียกจอด สุดงง ผิดอะไร ทั้งที่คืนหน้าก็เลี้ยวเหมือนกัน แต่ไม่โดน ตอนแรกเข้าใจว่า เรียกเพราะป้ายทะเบียนลาว ก็พร้อมให้ตรวจสอบ แต่ตำรวจกลับแจ้งว่า (ทางนี้เป็นทางด่วน ตรงไปได้อย่างเดียวเลี้ยวไม่ได้) พอถามซ้ำถึง 2 ครั้ง ว่าทำไมถึงเลี้ยวไม่ได้ เจ้าหน้าที่กลับบ่ายเบี่ยงไม่ตอบคำถามตรง ๆแต่เปลี่ยนมาแนะนำเส้นทางไปที่พักให้แทน สุดท้ายตำรวจบอกว่า ปรับไม่เกิน 4,000 เลยขอความเห็นใจ ตำรวจจึงลดเหลือ 500 บาท เลยยยอมจ่ายไปโดยไม่ออกใบสั่งให้” นั้น
สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ขอเรียนชี้แจงว่า ทางสถานีฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับเรื่องกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
ขณะนี้ ทางสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ได้มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่บังคับไฟสัญญาณจราจรภายในป้อมจราจรเท่านั้น และไม่ให้ปฏิบัติในภาคสนามและได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายหลัง