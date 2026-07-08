รุทธพล เผย คดีฟอเร็กซ์ สอบผู้เสียหาย 100 ปาก พบหลักฐานอื้อ ทั้งธุรกรรม-เส้นเงิน คาดทำทันก่อนปิดประชุมสภา
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 8 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ได้รายงานผลการสอบสวนนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เข้าชี้แจงกรณีเกี่ยวข้องกับคดี Forex เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า ยังไม่มีการรายงาน ขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายประมาณ 100 คน ควบคู่กับการรวบรวมพยานหลักฐาน ข้อมูลธุรกรรมต่างๆ ซึ่งได้มาเยอะแล้ว เชื่อว่าน่าจะทำทันก่อนสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ระบุว่าจะทันปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 11 ก.ค.นี้ หมายความว่าอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ดีเอสไอ อาจจะอัพเดตในเรื่องของการสอบพยานว่ามีกี่ปาก และข้อมูลที่ได้รับรวมถึงรายละเอียด ไม่ได้เข้าไปแทรกแซง หรือก้าวก่าย
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีนายภาวุธ หลังชี้แจงดีเอสไอ ยังมีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ยังไม่ได้สอบถามประเด็นนี้ ส่วนรายละเอียดคงให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าอะไรสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้ และอะไรอยู่ในสำนวน ที่ไม่สามารถชี้แจงได้
เมื่อถามย้ำว่า ดีเอสไอ จะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องสงสัยได้ภายในช่วงใด พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆ สิ่งที่ทราบ คือ มีการสอบพยานแล้วประมาณ 100 ปาก รวมถึงธุรกรรมและเส้นเงินต่างๆที่ได้รับมาบางส่วน ค่อนข้างที่จะเพียงพอ ส่วนเรื่องรายละเอียดหลักฐานเส้นเงินเป็นอย่างไรตนไม่ทราบ รายละเอียดต่างๆขอให้ดีเอสไอเป็นผู้ชี้แจง
เมื่อถามย้ำว่า ก่อนแจ้งข้อกล่าวหา จะต้องแจ้งให้นายกรัฐมนตรี รับทราบก่อนหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ต้องทำตามระเบียบ ตามข้อกฎหมาย เชื่อว่าต้องรับทราบอยู่แล้ว