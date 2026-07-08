ทราย สก๊อต พร้อมทีมทนายฯ ติดตามคำร้อง หลังแม่ยื่นถอนฟ้องคดีลูกเนรคุณ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ศาลแพ่งพระโขนง ถนนสรรพาวุธ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิรณัฐ “ทราย สก๊อต” หรือ “ทราย สมุทร” เดินทางมายังศาล พร้อมนางเบญจมา อภัยวงศ์ ทนายความส่วนตัว และทีมทนายความจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ประกอบด้วย นายคมสัน โพธิ์คง และ น.ส.อัจฉรา แสงขาว เพื่อติดตามการพิจารณาคำร้องของศาล ภายหลังมารดาของนายทรายได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีลูกเนรคุณ
สำหรับคดีดังกล่าว เดิมศาลได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์และนัดไกล่เกลี่ยระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม แต่เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี มารดาของนายสิรณัฐ ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีเพิกถอนการให้ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจและถูกเรียกว่า “คดีลูกเนรคุณ” ส่งผลให้ศาลเปลี่ยนกำหนดนัดในวันนี้ เป็นการนัดฟังคำสั่งและพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องแทน
ก่อนขึ้นศาล นายปานเทพให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ทราบเพียงว่าแม่ของทรายได้ตัดสินใจยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง แต่รายละเอียดทั้งหมดจะต้องรอฟังและหารือกันภายในห้องพิจารณาคดีอีกครั้ง ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือเรื่องอายุความของคดี เนื่องจากแม้จะมีการถอนฟ้องในครั้งนี้ แต่ในทางกฎหมาย ผู้ฟ้องยังอาจสามารถกลับมายื่นฟ้องใหม่ได้ หากยังไม่พ้นอายุความตามที่กฎหมายกำหนด
คาดว่าการพิจารณาของศาลจะแล้วเสร็จก่อนเวลาเที่ยงวัน และภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา ตนเองพร้อมนายสิรณัฐ จะออกมาให้สัมภาษณ์และชี้แจงรายละเอียดต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง