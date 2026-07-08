ทนายความ อดีตคนสวนบ้านป.ป.ช. ฟ้องชุดสืบสวนภูธรภาค 8 เพิ่มอีก 6 นาย ปมอุ้มเค้นสอบคดีสินบนทองคำ

ทนายความ “สุรสิทธิ์” 1 ในผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนทอง ยื่นฟ้อง ชุดสืบสวนภาค 8 เพิ่มอีก 6 นาย ปม อุ้มมาเค้นสอบที่สภ.ท่าฉาง นครศรีธรรมราช หลังฟ้องหัวหน้าชุดไปแล้ว ศาลนัด 4 ส.ค.69
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 จ.นครศรีธรรมราช นายอมร กุศล ทนายความ นายสุรสิทธิ์ เป็นอดีตคนสวนบ้าน กรรมการ ป.ป.ช. 1 ในผู้ถูกกล่าวหาร่วมในคดีสินบนทองคำ เดินทางยื่นฟ้องตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 8 ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ,หน่วงเหนี่ยวกักขัง, และ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ
อ่านข่าว
- อดีตคนสวน บ้านป.ป.ช. แจ้งความ ถูกตร.กักขัง บังคับเขียนซัดทอด บิ๊กโจ๊ก คดีทอง 246 บาท
- พยานคดี สินบนทองคำ ฟ้องศาลเอาผิด ตร.ชุดจับกุม ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ -พรบ.อุ้มหายฯ
นายอมร เปิดเผยว่าเดิมทีเรื่องดังกล่าวยื่นฟ้องตำรวจชุดสืบสวนภาค 8 ที่มาอุ้มลูกความตนเอง คือ นายสุรสิทธิ์ โดยพาตัวไปจากบ้านพัก ในพื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี และพาตัวไปสอบสวน ที่สภ. ท่าฉาง
ก่อนหน้านี้เคยมายื่นฟ้อง หัวหน้าชุดสืบสวนไว้แล้ว 1 คน ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 เพราะทราบชื่อ เพียงแค่คนเดียวและพยายามจะขอรายชื่อชุดสืบสวนภาค 8 ที่เหลือเพิ่มเติม จากพนักงานสอบสวน สภ.ท่าฉาง ทั้งการทำหนังสือทวงถาม และทวงถามกันเอง แต่ตำรวจ สภ.ท่าฉาง ไม่ให้ความร่วมมือสุดท้ายอ้างว่าส่ง ป.ป.ช. ไปแล้ว
ล่าสุดที่นายสุรสิทธิ์ ไปขึ้นศาลฎีกา เพื่อรับการไต่สวนจากศาล โดยศาลให้จำเลยทำคำชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้น และเห็นหนังสือที่ฟ้องมามีการบรรยายฟ้องว่าตำรวจชุดสืบสวน ที่มาพาตัวนายสุรสิทธิ์ ไปจากบ้านพักมีทั้งหมด 7 คน และรู้ชื่อครบทุกคน จึงมาฟ้องชุดสืบสวนเพิ่มเติม อีก 6 นาย
ทั้งนี้ สำนวนแรกที่ยื่นฟ้องหัวหน้าชุดสืบสวน 1 นาย ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 8 นัดไต่สวนวันที่ 4 สิงหาคม ส่วนสำนวนล่าสุด ที่ยื่นในวันนี้เพิ่มเติมอีก 6 คน ศาลอยู่ระหว่างตรวจคำฟ้อง และรอวันนัด ส่วนจะมีการรวมสำนวนหรือไม่ เพราะเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลว่าจะให้รวมหรือไม่ ด้วยเหตุที่เพิ่งทราบชื่อตำรวจทั้งหมด