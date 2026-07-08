พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ กรณีพิเศษ แก่ 5 นายตำรวจ พระราชทานยศ 23 ตร.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ เป็นกรณีพิเศษ แก่ 5 นายตำรวจ พระราชทานยศ 23 ตร. เสียชีวิตในหน้าที่
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 23 ราย ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569
รายนามข้าราชการตำรวจ 23 ราย ดังนี้
นอกจากนี้ ยังมีพระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 5 ราย
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
1.พลตำรวจโท อำมฤต อัปมระกา
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
2.พลตำรวจเอก สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
3.พลตำรวจเอก บรรเจิด พุทธเจริญ
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
4.พลตำรวจตรี โดม ช่วยเทวฤทธิ์
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
5.พันตำรวจตรี สรวิศ ฉ่ำชื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน