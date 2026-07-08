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พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ กรณีพิเศษ แก่ 5 นายตำรวจ พระราชทานยศ 23 ตร.

8.07.26 | 19:27 น.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ เป็นกรณีพิเศษ แก่ 5 นายตำรวจ พระราชทานยศ 23 ตร. เสียชีวิตในหน้าที่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 23 ราย ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569


รายนามข้าราชการตำรวจ 23 ราย ดังนี้

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นอกจากนี้ ยังมีพระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 5 ราย

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
1.พลตำรวจโท อำมฤต อัปมระกา

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
2.พลตำรวจเอก สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
3.พลตำรวจเอก บรรเจิด พุทธเจริญ

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
4.พลตำรวจตรี โดม ช่วยเทวฤทธิ์

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
5.พันตำรวจตรี สรวิศ ฉ่ำชื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน