DSI จับแอดมินกลุ่มลับ Sex Boy พบสื่อลามกเด็กกว่า 5,000 ไฟล์ แฉเหยื่อทั่วโลกกว่า 300 คน

DSI ทลายเครือข่าย “Sex Boy” รวบแอดมินกลุ่มลับค้าสื่อลามกเด็ก เจอหลักฐานมัดตัวกว่า 5,000 ไฟล์ แฉเหยื่อกว่า300 ชีวิต
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่า กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้บูรณาการร่วมกับมูลนิธิ Destiny Rescue, The Scientia Program และองค์กร OUR RESCUE นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หลังสืบทราบว่าเป็นฐานที่มั่นของแอดมินกลุ่มลับชื่อ “Sex Boy” ซึ่งมีพฤติการณ์เผยแพร่และจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็ก
จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายประพจ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา. โดยตรวจพบพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาพและคลิปวิดีโอสื่อลามกอนาจารเด็กกว่า 5,000 ไฟล์. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า ผู้ต้องหามีพฤติการณ์โฆษณาเชิญชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีผู้สนใจจะให้ชำระเงินค่าสมาชิกเพื่อเข้าสู่กลุ่มลับดังกล่าว โดยมีสมาชิกผู้ซื้อบริการมากกว่า 1,000 ราย สร้างรายได้รวมเป็นเงินหลายแสนบาท
“จากการประเมินเบื้องต้น พบว่ามีเด็กและเยาวชนตกเป็นผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 300 คน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่ง DSI จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุตัวตนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายอย่างเร่งด่วน พร้อมขยายผลสืบสวนไปยังผู้ร่วมขบวนการและสมาชิกผู้ซื้อบริการทุกรายโดยไม่มีการละเว้น”
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาหนักในความผิดเกี่ยวกับการครอบครอง ผลิต จำหน่าย เผยแพร่ และแสวงหาประโยชน์จากสื่อลามกอนาจารเด็ก รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยในวันนี้ (9 กรกฎาคม 2569) ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พร้อมยื่นคำร้องขอฝากขังและคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนีและทำลายพยานหลักฐานต่อไป