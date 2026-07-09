‘เลย’คุมเข้มชายแดน แผนยุทธการ 90 วัน กกล.สุรศักดิ์ฯยึดยาบ้า 4.8 หมื่นเม็ดลอบส่งริมน้ำเหือง

เลยเข้มชายแดนแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด กกล.สุรศักดิ์มนตรี ยึดยาบ้า 4.8 หมื่นเม็ดลอบส่งริมน้ำเหือง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย ร.อ.สัญชาติ พิลาโท ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2106 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวประชาชนในพื้นที่ว่า จะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามมายังประเทศไทย ในพื้นที่ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย จึงจัดกำลังพล พร้อมตำรวจภูธรท่าลี่ และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เฝ้าติดตามสถานการณ์ และซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเหือง พื้นที่บ้านปากห้วย เมื่อเวลา 05.00น. ที่ผ่านมา ชุดซุ่มเฝ้าตรวจพบเรือไหลตามลำน้ำเหืองจากฝั่ง สปป.ลาว มาจอดยังริมตลิ่งแม่น้ำเหืองฝั่งประเทศไทย มีคนบนเรือ 1 คนเป็นชาย นำกระเป๋าเป้สีดำลงจากเรืองมาวางริมแม่น้ำเหือง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจสอบ แต่ชายดังกล่าวรีบลงเรือพายข้ามไปยังฝั่ง สปป.ลาว
จากการตรวจสอบกระเป๋าเป้สีดำริมแม่น้ำเหือง ภายในมียาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) 8 แพ็ค นับรวม 48,480 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.ท่าลี่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา จังหวัดเลย เดินหน้าปฏิบัติการขับเคลื่อน Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติดช่วงระหว่างวันที่ 1- 9 กรกฎาคม 2569 ภายใต้การอำนวยการของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย โดยสามารถจับกุมผู้กระทำผิดคดียาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง โดยจับกุมคดีครอบครอง 49 ราย คดีเสพ 42 ราย และคดีจำหน่าย 6 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 103,064 เม็ด ยาไอซ์ 245,004.8 กรัม และ เงินสด 800,000 บาท