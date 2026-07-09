ดีเอสไอ เรียกผู้บริหาร “พี.ซี. สยามปิโตรเลียม” แจ้งข้อหา น้ำมันล่องหน 2.1 ล้านลิตร 13ก.ค.นี้

DSI เรียกผู้บริหาร บริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด รับทราบข้อกล่าวหา กรณีกรมธุรกิจพลังงานตรวจพบน้ำมัน 2.1 ล้านลิตร ไม่ถูกนำออกจำหน่ายในเดือนมีนาคม 2569 วันจันทร์ที่ 13 นี้
ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 กรณีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามนิยามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่เกิดจากการกระทำของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 หรือผู้ค้าน้ำมันไม่ว่าจะจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่โดยทำเป็นขบวนการหรือมีความซับซ้อน หรือที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือกระบวนการภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะสงบ เป็นคดีพิเศษที่จะต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 นั้น
จากมติกรรมการคดีพิเศษดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับโอนคดีอาญาจากตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวหาบริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เนื่องจาก กรมธุรกิจพลังงานมีการตรวจพบว่าบริษัท ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 มีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 คงคลังในเดือนมีนาคม 2569 ถึงประมาณ 2.1 ล้านลิตร และมีการนำออกจำหน่ายเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันคงคลัง ในขณะที่เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและทั่วประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 59/2569
จากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน คณะพนักงานสอบสวนได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แจ้ง
ข้อกล่าวหาฯ บริษัทพีซีฯ และกรรมการผู้จัดการ ในความผิดฐาน “ร่วมกันไม่นำสินค้าควบคุม (น้ำมันเชื้อเพลิง) ที่มีไว้เพื่อจำหน่าย ออกจำหน่ายหรือเสนอขายตามปกติโดยไม่มีเหตุอันสมควร” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 4 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง มาตรา 30 และมาตรา 41 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดย กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาฯ ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการฯ อาคาร C และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหานำพยานหลักฐานมาชี้แจงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คดีความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่กระทำโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ เป็นคดีสำคัญ
ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงทางพลังงานประเทศ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญ และกำชับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนด้วยความรวดเร็วและรอบคอบตามพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยคดีนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ ทั้งยังเป็นหนึ่งในแปดคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบ ที่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา