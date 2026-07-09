จนท. บุกจับหัวจ่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุง ยึดของกลางกว่า 5 หมื่นชิ้น มูลค่า 10 ล้าน 

รอง ผบ.ตร.นำกำลังตำรวจสอท. บุกจับหัวจ่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงยึดของกลางกว่า 5 หมื่นชิ้น มูลค่า 10 ล้าน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผบ.ตร. / ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปบย.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2, พ.ต.อ.สมพล ใจดี รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ขจร อบทอง รอง ผบก.สอท.2 และ พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ ธนวรินทร์กุล ผกก.3 บก.สอท.2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 นำหมายค้นของศาลภาษีอากรกลางเข้าทำการตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์จำนวน 2 จุด
จุดแรงเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ในซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. พบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งที่แพครอส่งลูกค้าแล้วและที่ยังไม่ได้แพค จำนวนกว่า 50,000 ชิ้น พร้อมควบคุมตัวหญิง อายุ 30 ปี สัญชาติลาว แม่บ้านไว้สอบสวน
จุดที่สอง เข้าทำการตรวจค้นบ้านอีกหลังในซอยเดียวกันห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมควบคุมตัวชาย อายุ 28 ปี คนส่งของ และหญิง อายุ 40 ปี เจ้าของบ้าน มาสอบสวน และตรวจยึดเงินสดประมาณ 4.8 ล้านบาท ไว้ตรวจสอบ
พล.ต.อ.นิรันดร กล่าวว่า การเข้าจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นนโยบายของ รัฐมนตรีศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ให้ปราบปรามผู้ที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ซึ่งวันนี้เป็นผลงานของตำรวจไซเบอร์ 2 นำโดย พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 และทีมงาน ซึ่งมีการเข้าดำเนินการจำนวน 2 จุดซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าเดียวกัน
จุดแรกที่เข้าตรวจค้น เป็นในส่วนของโกดังเก็บสินค้า รวมถึงเป็นจุดแพ็คของและส่งของ จุดที่สองเป็นบ้านพักซึ่งตรวจพบเงินสดจำนวนหลายล้านบาท จากการสอบถามเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ใช้หมุนในการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งรายนี้ถือว่าเป็น ผู้ค้าในระดับหัวจ่ายในเขตชั้นในของกรุงเทพ ตรวจยึดตรงกลางได้ประมาณ 50,000 ชิ้นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท
และที่สำคัญจะเห็นได้ว่าจุดนี้อยู่ใกล้กับสถานศึกษาขนาดใหญ่รวมถึงอยู่ในเขตของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลไปยังผู้ค้ารายอื่นๆอย่างแน่นอน และ ขอเน้นย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 246 ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดอันสินค้าซึ่งมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร , พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เรื่องห้ามผลิตเพื่อขาย ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า อันเป็นความผิดตาม มาตรา 29/9 วรรค 2 และมาตรา 56/4
อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าบางส่วนได้นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและอีกส่วนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศซึ่งถูกจับไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องของศูนย์ และจะมีการขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการหรือนายทุนรายอื่นๆต่อไป