รวบสาวร้านนวด รับจ้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอล คาสนามบินสุวรรณภูมิขณะกลับจากดูไบ

ตำรวจ ปอศ.รวบสาวร้านนวดรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ คาสนามบินสุวรรณภูมิขณะกลับจากเมืองดูไบ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นางศศิธร (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.1396/2567 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริต หรือหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของตนฯ,สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน” นอกจากนี้ยังมีหมายจับศาลจังหวัดแพร่และศาลจังหวัดสกลนคร ในความผิดลักษณะเดียวกันรวม 3 หมาย โดยจับกุมได้บริเวณห้องโถงผู้โดยสารฝ่าย ตม.ขาเข้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจาก นางศศิธร ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้หลบหนีไปพักอาศัยในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งแต่ช่วงปี 2567 กระทั่งทราบว่ากำลังจะเดินทางกลับจาก จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้ทำการประสานงานร่วมกับ บก.ตม.2 และ สน.โคกคราม เข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เมื่อปี 2567 เพื่อนที่ทำงานร้านนวดด้วยกันชักชวนให้ตนเองเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ อ้างว่าจะนำไปใช้ในการทำงาน และตกลงให้ค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท หลังจากที่ได้เปิดบัญชีให้แล้วประมาณ 3 เดือนก็ถูกอายัด และไม่ได้รับค่าตอบแทนอีกเลย หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปทำงานร้านนวดที่เมืองดูไบ กระทั่งมาถูกจับกุมขณะเดินทางกลับประเทศไทยดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป