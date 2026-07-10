ผิดอำเภอ! หนุ่มรับจ้างส่งยา ปักหมุดจุดรับของผิด เจอตำรวจรวบคาไฟแดง นำค้นได้ของกลางกว่า 4พันเม็ด

ปักหมุดผิดชีวิตเปลี่ยน! หนุ่มรับจ้างส่งยา ปักหมุดจุดรับของผิดอำเภอ ถูกตำรวจรวบคาไฟแดง นำค้นเจอของกลางกว่า 4พันเม็ด
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ที่ จ.มหาสารคาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กำลังออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณถนนสาย 2202 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ก่อนพบพฤติกรรมชายขับขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง ท่าทางพิรุธ โดยมีการขยับแขนขยับขาตลอดเส้นทาง บางครั้งปาดหน้ารถคันอื่นดูแล้วไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่จึงขับรถยนต์ติดตาม กระทั่งติดไฟแดง เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวบริเวณไฟแดง ใกล้วงเวียนโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อ.กันทรวิชัย พร้อมแสดงตัวขอตรวจค้น เบื้องต้น พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในรถจักรยานยนต์ ทราบชื่อภายหลังคือ นายรัชพล เวสา หรือนายฟิวส์ อายุ 25 ปี
พ.ต.ท.สมภพ ปาปะใน รองผู้กำกับสืบสวน สภ.กันทรวิชัย เปิดเผยว่า หลังพบยาบ้าของนายฟิวส์ เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลต่อ จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ พบการติดต่อกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด มีการส่งพิกัดจุดรับยาให้ผู้ต้องหา โดยผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านปอพาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด แต่ปักหมุดในกูเกิลแมปผิดจุด โดยกูเกิลแมปพาไปที่บ้านเขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย ทั้งที่จุดนัดรับยาจริงอยู่ที่ บ้านเขวาใหญ่ ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม ทำให้หลงทาง ก่อนมาพบเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่กำลังออกตรวจ และถูกจับกุมในที่สุด
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ และนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นยังจุดซุกซ่อนยาบ้าบรรจุในห่อพลาสติกสีดำ 1 ก้อน ภายในมียาบ้าในห่อพลาสติกสีน้ำเงิน 20 ถุง รวม 2,000 เม็ด และฝังไว้ใต้ต้นไม้ริมทางเข้าหมู่บ้านเขวาใหญ่ ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม รวมยาบ้าที่พบทั้งหมด 4,002 เม็ด รวมทั้งนำไปตรวจปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีน เจ้าหน้าที่จึงยึดรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือไว้เป็นของกลาง พร้อมแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เสพยาเสพติด และขับขี่รถขณะเสพยาเสพติด โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
นายรัชพล หรือฟิวส์ ให้การเพิ่มเติมว่า ปกติเสพยาบ้าวันละประมาณ 10 เม็ด ในวันเกิดเหตุเพิ่งเสพไป 5 เม็ด มีอาการหลอน กระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง อีกทั้งกำลังขี่รถตามพิกัด GPS เพื่อไปรับยาบ้า แต่กลับปักหมุดผิดตำบลจนหลงมาพบเจ้าหน้าที่และถูกจับกุม ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขวาใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป