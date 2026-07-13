ส่ง แก๊งพ่อ-แม่ทิพย์ ชุด 2 นอนคุก ศาลไม่ให้ประกัน เหตุ พฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง

แก๊งพ่อทิพย์ชุด 2 นอนคุก ศาลไม่ให้ประกัน เหตุพฤติการณ์ทำเป็นขบวนการ เป็นภัยต่อความมั่นคง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ หลังจากพนักงานสอบสวน สน.บางยี่เรือ ได้นำตัวผู้ต้องหา ขบวนการแจ้งเกิดเท็จ พ่อทิพย์-แม่ทิพย์ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายเฉิน รุนซิน นางสาวเสี่ยวฉุน หม่า นายชัชวาล ศรีสมุทรนาค และนายบุตร บุญบรรลุ ฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วนายบุตร บุญบรรลุ ผู้ต้องหาที่ 3 เเละนางสาวเสี่ยวฉุน หม่า ผู้ต้องหาที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขังนี้
ศาลพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง โดยศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากพฤติการณ์ตามคำร้องขอฝากขังเป็นเรื่องร้ายแรง มีลักษณะกระทำเป็นขบวนการ เกี่ยวข้องกับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นภัยต่อความมั่นคง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราว
ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 คน ไม่ได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นนี้